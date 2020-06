Ava Winery “Ricetta segreta della Coca-Cola? Possiamo riprodurla”/ L’azienda svela…

Per anni tanti si sono chiesti quale fosse la vera ricetta della Coca Cola e se davvero esistesse un “ingrediente segreto” mai svelato a nessuno. Questo segreto potrebbe però essere svelato. I chimici della Ava Winery avrebbero infatti svelato di poter sottoporre a Reverse Engineering (ovvero scomporre un prodotto finito nei suoi primari elementi e, dunque, comprendere non solo di cos’è fatto ma anche di poterlo riprodurre) i vini delle migliori annate ma, a questo punto, anche la ricetta della Coca-Cola. “Certo che potremmo riprodurre l’esatta formula della Coca Cola“, ha dichiarato il co-fondatore Alec Lee a Businessinsider.com. E ha poi aggiunto “[Ma] non credo valga la pena farlo. La Coca-Cola è già così economica e ci sono già così tante cola in giro, che non ci sarebbe alcun vantaggio a replicare la formula. Pepsi potrebbe farlo tranquillamente, ma non lo fa perché vuole che il suo prodotto sia diverso”.

Ava Winery e Coca Cola: perché non vale la pena replicarla

Secondo la Ava Winery, dunque, non varrebbe la pena spendere tempo e denaro per ricreare un prodotto che è già abbastanza economico oltre al fatto che si tratta di marchio dal grande valore. “La gente non comprerà una lattina di Business Insider-Cola solo perché costa 10% in meno, neanche se ha lo stesso gusto della Coca-Cola, che costa solo un euro.” sottolinea infatti la fonte. Non è la stessa cosa con il vino. Alec Lee, laureato alla Harvard Business School, ha infatti individuato un mercato in cui sarebbe possibile attuare i suoi piani, qualora le conoscenze biotecnologiche a sua disposizione porteranno ad avere successo.



