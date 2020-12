Avversaria Lazio ottavi Champions League 2020/ Sorteggio: tutti incroci terribili…

AVVERSARIA LAZIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: ASPETTANDO IL SORTEGGIO

Quale sarà l’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League? Il sorteggio si avvicina, e i biancocelesti ci tornano dopo 20 anni: allora la formula era diversa, i criteri di qualificazione alla fase finale erano altri, la squadra era allenata da Sven-Goran Eriksson e aveva appena vinto lo scudetto dopo aver messo in bacheca Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea. Era una Lazio attesa a grandi traguardi, ma mestamente eliminata dal Valencia; questa versione affidata a Simone Inzaghi, che in quell’edizione era in campo , ha sorpreso tutti per essersi qualificata nonostante tante assenze in partite chiave, riuscendo a non perdere mai e facendo anche 4 punti contro il Borussia Dortmund, che ha vinto il gruppo F con 13 punti. Alla fine quelli della Lazio sono stati 10, frutto di due vittorie e quattro pareggi; un grande traguardo e alla società va già bene essere arrivati agli ottavi, ma adesso guardando la strada che attende il club possiamo dire che sarà complesso superare il prossimo turno, perché la Lazio incrocerà un’avversaria tra le prime del girone e dunque avrà a che fare con una big. Vediamo allora, aspettando il sorteggio, quale potrebbe essere la sfidante dei biancocelesti negli ottavi di Champions League.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: AVVERSARIA LAZIO? ECCO CHI EVITARE AGLI OTTAVI…

L’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League uscirà da un sorteggio che prevede una rosa di sei candidate: i biancocelesti non possono incrociare Juventus o Borussia Dortmund, perché sono vietati i derby tra squadre della stessa nazione e le sfide già andate in scena nel girone. Di conseguenza le possibili avversarie per la Lazio sono Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Psg. Comunque vada, sarà un problema: certo, potremmo dire che il Chelsea non è quello degli anni migliori, il Real Madrid anche e ha mostrato parecchie crepe nel girone (così come le sta mostrando nella Liga) o che il Psg nonostante gli straordinari investimenti abbia raggiunto la finale di Champions League soltanto lo scorso agosto, peraltro in una situazione (che certo valeva per tutti) del tutto particolare, in una bolla a porte chiuse, su campo neutro e con quarti e semifinali in gara secca.

Il Manchester City in finale non ci è mai nemmeno arrivato ma, se dobbiamo considerare i valori sulla carta e a tavolino, non possiamo certamente negare il fatto che l’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League sarà comunque una squadra superiore a quella biancoceleste. Intanto vediamo quale sarà, poi il verdetto lo dovrà chiaramente dare il campo…



