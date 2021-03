Azzolina: “Mio stalker assunto al Miur dalla Lega”/ “Mi ha minacciata di morte”

«Il sottosegretario all’Istruzione ha un nuovo collaboratore: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Ma il ministro Bianchi cosa ne pensa?»: questa la denuncia di Lucia Azzolina. L’ex titolare del Miur ha fatto riferimento all’assunzione di Pasquale Vespa, nuovo collaboratore del sottosegretario leghista Rossano Sasso.

Come evidenziato da Il Fatto Quotidiano, il prossimo 9 aprile inizierà a Napoli il processo nei confronti di Vespa, reo di aver insultato e minacciato l’esponente del Movimento 5 Stelle. La Azzolina ha messo in risalto che il professore ha portato avanti una campagna quotidiana contro di lei: «Ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti».

Azzolina: “Mio stalker assunto al Miur dalla Lega”

Intervistata dal Corriere della Sera, Lucia Azzolina ha puntato il dito contro la Lega per aver assunto una persona che «doveva essere buttata fuori dalla scuola», ma che invece «è stata premiata»: «È gravissimo, non si può tacere di fronte a una storia così. Noi a scuola insegniamo che i cyberbulli si combattono, non si premiano». Un caso che ha acceso il dibattito sui social network e sul quale è intervenuto lo stesso Rossano Sasso. Il sottosegretario all’Istruzione ha sottolineato che la Azzolina si sbaglia di grosso a pensare di poter intimidire o rallentare l’azione del governo: «L’onorevole Azzolina non è nuova ad attacchi nei confronti di insegnanti e dirigenti scolastici che hanno manifestato dissenso nei confronti delle sue politiche».

