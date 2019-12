Azzurra Caltagirone, ex moglie Pier Ferdinando Casini/ Una storia lunga 8 anni

Figlia del noto imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone è uno dei “pezzi grossi” del gruppo editoriale fondato dal padre, ma di lei si è parlato molto anche per questioni amorose. La 46enne è stata sposata per otto anni con Pier Ferdinando Casini: i due sono convolati a nozze nel 2007 con rito civile. Il primo matrimonio per lei, il secondo per lui dopo l’unione con Roberta Lubich. La storia d’amore è andata avanti per otto anni: dopo una lunga riflessione e in pieno accordo, annunciarono la scelta di continuare con un rapporto di amicizia. I due non rilasciarono nessuna dichiarazione, confermando l’impegno di far crescere i due figli Caterina e Francesco in un clima di condivisione. «Quello che si è perso con l’instabilità dei rapporti di coppia si è recuperato con una maggior attenzione ai figli. Tutte le persone che divorziano hanno insito un senso di colpa, non soltanto i cattolici. Questo induce ad essere genitori più presenti», ha recentemente affermato Casini ai microfoni di Libero.

AZZURRA CALTAGIRONE, EX MOGLIE PIER FERDINANDO CASINI

Diplomatasi in Storia dell’Arte a Londra, Azzurra Caltagirone ha iniziato la sua carriera professionale nel gruppo Caltagirone nel 2000: nominata vice-presidente, ha mantenuto la carica per quasi vent’anni, ma non si è di certo fermata qui. Attualmente, infatti, è amministratore delegato de Il Messaggero e ricopre il ruolo di Presidente de Il Gazzettino. Membro del CdA di Cementir Holding e di altre società del Gruppo Caltagirone, la 46enne nel giugno 2016 è stata nominata amministratore non esecutivo di Banca Generali. Nel 2015 Azzurra Caltagirone ha ricevuto il Premio «Guido Carli», ideato dalla nipote dell’ex governatore della Banca d’Italia, Romana Liuzzo, presidente dell’associazione Guido Carli. Vicepresidente della Caltagirone Editore spa (che controlla quotidiani come Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino), la romana è stata recentemente paparazzata con Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia.

