Baby K: il nuovo singolo “M’ama non m’ama” é il tormentone dell’estate?/ Lei tinge i capelli di rosso e…

Baby K torna alla musica: la svolta é M’ama non m’ama e…

É ufficialmente partita la stagione dell’estate musicale 2023, o almeno questo é il social sentiment in reazione al ritorno di Baby K con il nuovo singolo M’ama non m’ama. Quest’ultimo é , infatti, il nuovo singolo estivo di Baby K, candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023 made in Italy, insieme ad altri brani rilasciati da poco, come Granita del “Justin Bieber italiano” LDA e Mani in alto di Elettra Lamborghini, tra gli altri più influenti sulla popolare piattaforma social di TikTok.

Baby K "nessuno mi ha regalato niente"/ "Ho lottato per essere credibile"

E proprio a mezzo social giunge, nelle ultime ore, l’annuncio del nuovo rilascio, con un post dove Baby K anticipa la data di pubblicazione e la cover del nuovo singolo estivo. La copertina del singolo estivo appena uscito su tutte le piattaforme musicali, in particolare, dà annuncio alla svolta radicale che si concede in musica la popolare cantautrice pop e icona della musica made in Italy. Questo, dal momento che ritrae la cantante con un nuovo hairy look, dalla tinta Red passion che segna il cambiamento stilistico nell’icona di eterna bionda diva che Baby K ha incarnato in diversi anni di attività nel musicbiz.

Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato di Baby K/ Commenti "hot" su Instagram "Amore..."

La svolta della popstar anticipa il tormentone dell’estate 2023?

Il nuovo singolo di Baby K viene rilasciato alla mezzanotte di venerdì 16 giugno 2023, suggellando così il preludio alla estate 2023 made in Italy, nel segno del ritorno della sexy cantautrice e icona in musica. Che M’ama non m’ama possa rivelarsi il tormentone della bella stagione? Chissà.

Nel frattempo la bella e impossibile non ché ritornata popstar presenta agli utenti attivi nel web il nuovo singolo, con un video postato via Instagram. Un post che fa da assaggio della sua nuova era musicale, in un tripudio di interazioni social di esultanza, tra like e commenti di consenso degli utenti sul re dei social.

Baby K, qual'è il suo vero nome?/ Dal fidanzato Edoardo Dionea Cicconi al partner perfetto Mika

© RIPRODUZIONE RISERVATA