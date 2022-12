Baby K, qual’è il suo vero nome?/ Dal fidanzato Edoardo Dionea Cicconi al partner perfetto Mika

Baby K, sul palco di Capodanno in musica sulle note di Bolero?

Baby K (Claudia Nahum) è sicuramente tra gli artisti più attesi sul palcoscenico di Capodanno in musica. Negli ultimi anni si è trovata alle vette della musica pop, grazie a brani spesso cantati in duetto con altre star del panorama musicale nazionale e internazionale, come Giusy Ferreri e Mika. I suoi singoli sono divenuti, in men che non si dica, dei veri e propri tormentoni estivi che hanno letteralmente scalato le classifiche piazzandosi in cima alle hit dei dischi più venduti e passati in radio. Le ultime news che riguardano Baby K la vedono reduce dal successo di “Bolero”, un pezzo interpretato in duetto con Mika, per sua stessa ammissione “partner perfetto“, che ha conquistato quest’anno il disco d’oro. Nata nel 1983, Baby K ha già collezionato un carnet di dischi d’oro e di platino, da fare invidia ai colleghi più “over” e blasonati, che campeggiano con orgoglio fra i suoi tatuaggi. Il suo recente ritorno fra le scene musicali con il singolo “Easy” ce la consegna maturata musicalmente e con un percorso che, partito dal genere pop rap, si è raffinato nel tempo.

Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato di Baby K/ Commenti "hot" su Instagram "Amore..."

Pur essendo in circolazione da pochi mesi, il brano ha già raggiunto un boom di consensi, sia di pubblico che di critica. Una sfida che la giovane singer ha accolto con grande soddisfazione annunciando la prosecuzione del suo “Donna sulla Luna Tour”, che prende spunto dal suo ultimo album e profila una tournée di concerti live nel club delle principali città italiane, da nord a sud. Raccontandosi di recente ai microfoni di Radio Italia, Baby K ha parlato del suo ultimo lavoro definendolo una sintesi perfetta sull’amore, semplice e complicato al tempo stesso. “Credo sia importante affrontare tematiche legate a questo sentimento – ha detto Baby K ai microfoni di Radio Italia – che è così bello, ma a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare io dico: Viva l’amore libero”.

Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato Baby K/ Un artista e musicista di Roma

Baby K, ecco da cosa deriva il suo soprannome e la storia con il suo fidanzato Edoardo Dionea Cicconi

Sapevate che Baby K è il nomignolo con cui veniva etichettata la cantante di Singapore da ragazzina per via della sua statura (1,63)? Claudia Nahum affezionata al suo nomignolo l’ha tenuto come nome d’arte che sfoggia sul palco con un pizzico di civetteria. Come ogni personaggio pubblico, anche Baby K non si sottrae al gossip e riempie le pagine dei giornali e dei social con i suoi amori, veri o presunti. Di lei si sa che ha avuto una storia importante durata un paio d’anni, che si è chiusa nel 2018. Dopo la fine della relazione Baby K si è dichiarata single fino al 2021, quando è uscita allo scoperto con l’attuale fidanzato, Edoardo Dionea Cicconi, di cui si è detta profondamente innamorata e al quale ha dedicato “Easy”, il suo ultimo successo. Nasce sotto il segno dell’Acquario nel 1983 a Singapore da genitori italiani. Il padre è un geofisico che si sposta per lavoro a Londra, dove Claudia frequenta la Harrow School of Young muovendo i primi passi nel mondo della musica. Dopo il trasferimento a Roma, nei primi anni 2000, si fa conoscere per la conduzione di trasmissioni radiofoniche sul genere rap e nel 2012 apre il concerto del rapper statunitense Niky Minaj.

LEGGI ANCHE:

Baby K/ "In Bolero c'è un retrofuturistico con sinth anni 80 con il falsetto di Mika"

© RIPRODUZIONE RISERVATA