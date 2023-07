Baby K rifiuta di fare una foto con una bambina a Battiti Live 2023?/ “È fuggita via”: l’indiscrezione

Baby K ha rifiutato un selfie ad una piccola fan nel corso di Battiti Live 2023?

Nelle scorse ore a Gallipoli è stata registrata una nuova puntata di Battiti Live 2023. Parliamo della manifestazione canora estiva in onda su Italia 1 ogni anno tra luglio e agosto. Una delle cantanti protagoniste delle serate, Baby K., è finita al centro di una polemica.

In un post pubblicato dal portale Pipol Tv si legge: “Durante la puntata di Battiti Live 2023 succede che una delle ex protagoniste dell’estate con i suoi tormentoni musicali, l’artista Baby K, prima di salire sul palco venga chiamata a gran voce da una bambina che si trovava a pochi metri da lei”. In seguito: “La cantante va dritta senza alcuna considerazione e sale sul palco. Lo staff di Baby però se ne accorge, torna indietro e promette alla bimba un selfie post esibizione. Risultato finale? La bimba è rimasta senza selfie, Baby K è fuggita via dopo aver cantato”.

Lo staff di Baby K avrebbe cercato quindi di sistemare la situazione ma non è riuscito nel suo intento. La cantante dopo la sua esibizione avrebbe quindi lasciato il palco di Battiti Live 2023 deludendo la bambina. Logicamente parliamo di indiscrezioni tutte da verificare. Al momento però sono arrivati i duri commenti al post del popolo del web. Tra questi: “Che ridere fanno canzonette due volte ogni tre anni e si credono Bon Jovi”. “Guardare Marco Mengoni e la sua gentilezza e umiltà, questi sono veri artisti, che si meritano il amore del pubblico”. Alcuni però hanno difeso la cantante: “Ma magari lei non se ne è nemmeno accorta….e magari il suo staff si è preso la responsabilità di fare una promessa alla bambina e la cantante non è stata avvisata della cosa….”

