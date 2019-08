Baciami ancora/ Su Canale 5 il film con Stefano Accorsi (oggi, 31 agosto 2019)

Baciami ancora sarà trasmesso oggi, sabato 31 agosto, a partire dalle ore 15.00 su Canale 5. Il film è una commedia romantica prodotta in Italia nel 2010 con la regia di Gabriele Muccino. La pellicola, sequel del campione di incassi L’ultimo bacio, ha come protagonisti Stefano Accorsi nel ruolo di Carlo e Vittoria Puccini in quello di Giulia. Completano il cast Pierfrancesco Favino, che interpreta il gelosissimo Marco, Sabrina Impacciatore nella parte della sognatrice Livia, Claudio Santamaria nel drammatico ruolo di Paolo e Giorgio Pasotti che presta il volto all’ex galeotto Adriano. Tra le canzoni che compongono la colonna sonora del film spicca il famoso singolo di Jovanotti, Baciami ancora, che porta lo stesso titolo del film e si è aggiudicato il disco di platino nel 2010 registrando un boom di vendite.

Baciami ancora, la trama del film

Baciami ancora riprende la storia dei protagonisti de L’ultimo bacio dieci anni dopo averli lasciati. Giulia e Carlo stanno divorziando e vivono due nuove storie d’amore, cercando di mantenere rapporti sereni per il bene della figlia Sveva: Carlo è fidanzato con la giovane Anna, mentre Giulia convive con un aspirante attore precario, che non può garantirle alcuna certezza per il futuro. Anche i loro amici vivono la propria routine quotidiana tra alti e bassi. Livia si fidanza con Paolo, soggetto tormentato e psicologicamente instabile; l’ex marito di Livia, Adriano, rientra in Italia dopo aver scontato una lunga condanna per traffico di droga desideroso di ricostruire i rapporti con il figlio che ha abbandonato per inseguire il proprio desiderio di libertà; Marco e Veronica, apparentemente coppia perfetta, sono in crisi profonda ed alla disperata ricerca di un figlio, che non riescono a concepire. Intorno a questo copione si intrecciano i destini dei vari protagonisti, primo tra tutti quello di Carlo e Giulia che, nonostante gli eventi negativi che hanno segnato la fine del loro matrimonio, continuano ad essere profondamente attratti l’uno dall’altra. Basterà l’amore per la piccola Sveva e qualche evento imprevisto che incontreranno lungo il cammino per farli tornare insieme? Seguite Baciami ancora Sabato 31 su Canale 5 alle ore 15.30 e la vostra curiosità sarà soddisfatta!

