Bacio Gianmaria-Federica?/ Beccati da Jessica: “Li ho visti! Si sono messi sotto e..”

Scatta il bacio al Grande Fratello VIP tra Gianmaria e Federica. E’ Jessica Selassié a pizzicarli nel momento clou, mentre loro sono appartati in giardino e lei li spia da dentro la casa, facendo la telecronaca agli altri concorrenti. Dato che sono coperti dal plaid, non si capisce bene se Gianmaria e Federica si stiano effettivamente baciando ma per la princess non ci sono dubbi: “Oddio si sono baciati! Hanno messo la coperta sopra! Ci azzecco sempre!“. “Hanno limonato? Ce l’hanno fatta?”, chiede incuriosito Alessandro Basciano. “Ce l’hanno fatta! Mi sembravano molto contenti!“, conferma Jessica. Alla fine, però, per fugare ogni dubbio, la concorrente gieffina raggiunge direttamente i ragazzi in sala colazione per chiedere chiarimenti. “Io sono una spia. Cosa vi siete detti lì sotto?”, incalza la Selassiè.

Gianmaria Antinolfi abbandonerà il GF Vip? Ecco cosa rischia/ Luca Onestini sostituto?

Bacio tra Gianmaria e Federica al GF VIP? Lei nega: “Ci parlavamo sotto le coperte”

Gianmaria resta in silenzio, con un ghigno che sembra confermare la tesi della Princess. Federica, però, smorza gli entusiasmi e offre una versione molto più cauta: “Ci siamo detti una cosa all’orecchio…”. Jessica, ovviamente, non crede ad una sola parola di Federica: “Ho capito. Vi siete baciati, tante buone cose”, conclude la concorrente gieffina prima di lasciare la coppia alla colazione. Dunque, Federica e Gianmaria si sono baciati? Parrebbe proprio di sì. Vedremo ora che piega prenderà il loro rapporto. Il buon Antinolfi appare decisamente ringalluzzito in queste ultime ore…

