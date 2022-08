Bacoli, spara alla moglie e si barrica in casa/ Video: intervengono negoziatori

Tragedia sfiorata a Bacoli, dove un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie e si è barricato in casa. Il fatto è avvenuto nel paese in provincia di Napoli, dove l’uomo ha estratto una pistola nei confronti della moglie, di 77 anni, colpendola con due spari. L’80enne si è poi chiuso in casa, con la pistola in mano. Sul posto è giunto un negoziatore dei carabinieri che ha cercato di convincere l’uomo ad uscire dall’abitazione e a consegnare l’arma.

L’uomo ha sparato due colpi di pistola contro la moglie e dopo aver compiuto il gesto, ha deciso di barricarsi nella sua abitazione di via Terme Romane nel paese in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto proprio questa mattina, 22 agosto, a Bacoli. Non è ancora noto l’esito dell’operazione, in corso per tutta la mattinata. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri, con un negoziatore del Comando Provinciale di Napoli. Il carabiniere ha intrapreso i dialoghi con l’uomo per convincerlo ad uscire di casa e a consegnare l’arma.

La donna non è in pericolo di vita

Dopo essere stata colpita da due proiettili sparati dal marito, la donna è ricoverata in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, la moglie, di 77 anni, sarebbe stata ferita all’esterno dell’abitazione. Dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata: sembrerebbe comunque che la donna non sia in pericolo di vita.

Dopo averla ferita con i colpi di arma da fuoco, l’80enne è rientrato in casa e si è chiuso dentro. L’uomo, ancora armato, è stato raggiunto da un negoziatore dei carabinieri che ha tentato di convincerlo ad uscire senza arma. I motivi del gesto sono ancora sconosciuti: secondo una prima ipotesi, i due potrebbero aver litigato violentemente e l’uomo potrebbe aver così sparato alla moglie. Non si sa inoltre se la pistola fosse detenuta legittimamente.

