Ballando con le stelle 2022, quando inizia e concorrenti/ Addii clamorosi: Oradei…

Ballando con le stelle 2022 ai nastri di partenza

C’è grande attesa per la messa in onda di Ballando con le stelle 2022, che salvo cambiamenti repentini nei rinnovati palinsesti tv di casa Rai, andrà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre su Rai Uno. La nuova stagione del dancing show condotto da Milly Carlucci in collaborazione con Paolo Belli sarà segnata da diverse uscite di scena dal cast dei ballerini professionisti, ovvero 6 in definitiva, per cui sono previste delle sostituzioni con ben 6 nuovi ingressi nel format di casa Rai.

Come anticipato da TV Blog, a non far più parte del format é Giordano Filippo, che nell’ultima stagione del programma accompagnava in danza Valeria Fabrizi. E non ci sarà neanche Maria Ermachkova, ballerina e coreografa moscovita, che nell’edizione 2021 di Ballando ha affiancato Memo Remigi. Non farà più parte del cast di maestri di Ballando con le stelle 2022 neanche Maykel Fonts, il ballerino e coreografo di origini cubane che ha guidato nell’ultima edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, Mietta, tacciata da una parte del web e la giudice del format, Selvaggia Lucarelli, di fomentare il movimento “no vax'” in tv: il professionista si vedrà impegnato quest’anno alle prese con una nuova tournee da effettuarsi in Messico.

Le altre uscite di scena, tra cui Roberta Bruzzone

Tra le altre uscite di scena, inoltre, Non ci saranno tra i maestri di ballo a Ballando con le stelle 2022 neanche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che a quanto pare, però, debutteranno nel format per la prima volta nel ruolo di opinionisti a bordo campo e in aggiunta faranno da conduttori per le 4 puntate del format parallelo Ballando on the road. Un altro preannunciato addio é quello del maestro Stefano Oradei, che ha dato comunicazione della sua uscita di scena in un post pubblicato su Instagram, anche se la sua lontananza dai riflettori di Ballando si era già fatta sentire all’ultima edizione del format Rai, dove il ballerino partecipò sporadicamente e per dei soli balli corali.

Tra gli opinionisti a bordo campo, cede il ruolo la criminologa Roberta Bruzzone, che ha comunicato il suo addio a Ballando con le stelle in un recente post condiviso tramite i suoi profili social. Nessuna frizione tra la Bruzzone e la produzione del format, alla base dell’addio vi é un’agenda ricca di impegni professionali per la criminologa.











