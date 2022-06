Ballottaggio Francia risultati Elezioni Legislative 2022/ Diretta Macron vs Melenchon

BALLOTTAGGIO LEGISLATIVE FRANCIA 2022: PER COSA SI VOTA, QUANDO I RISULTATI

Urne aperte in tutta Francia fino alle ore 20 per il ballottaggio delle Elezioni Legislative 2022 dopo il primo turno avvenuto solo una settimana fa: si decide dunque oggi, con i primi risultati in arrivo già dopo le ore 20 con gli exit poll, il rinnovo dell’Assemblea Nazionale Francese.

È sfida all’ultimo voto tra la coalizione che fa capo al Presidente francese Emmanuel Macron, “Ensemble!”, e la coalizione sfidante della sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon, “Nupes” (Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale), formata da La France Insoumise, gli ecologisti di Europe Écologie Les Verts, e i “classici” Partito Socialista e Partito Comunista. Dopo le ore 12, i primi risultati giunti sul fronte affluenza vedono un leggero aumento rispetto alle Elezioni di una settimana fa: affluenza in Francia per il ballottaggio delle Legislative 2022 che sale infatti al 18,99% dopo mezzogiorno, lo 0,56% in più rispetto al primo turno che potrebbe suggerire un elemento “positivo” per il Presidente vincitore delle Elezioni Presidenziali solo pochi mesi fa. Macron infatti prima del ballottaggio aveva chiamato “alle armi” il popolo francese per farlo riversare nelle urne al secondo turno: «serve una solida maggioranza, nulla sarebbe peggio che aggiungere un disordine francese al disordine mondiale».

BALLOTTAGGIO ELEZIONI FRANCIA: MACRON VS MELENCHON, LA SFIDA ALL’ULTIMO VOTO

Di contro invece, il candidato dell’estrema sinistra Melenchon – dopo aver accusato il Governo Macron-Borne di brogli al primo turno – si è limitato ad un appello “numerico”: «Lunedì mattina sarò a casa, aspetterò la chiamata del presidente che mi chiede di formare il governo. I macronisti sono in 417 circoscrizioni, noi siamo in 406, cioè undici circoscrizioni in meno, perché vorrebbe che vincessero in anticipo».

I sondaggi dicono che la coalizione della maggioranza Lrem-Horizon-Modem dovrebbe prevalere di poco su Nupes con 25.75% contro il 25,66%, frutto però del massimo equilibri visto al primo turno, dove Macron prese 21.442 in più rispetto ai “Nupes” di Melenchon. La chiusura delle urne alle 19 in tutta la Francia e alle 20 nelle grandi città darà i primi risultati già dopo le 20 con exit poll e proiezioni sul voto: circa 48 milioni di aventi diritto al voto dovranno scegliere i 577 futuri deputati dell’Assemblea nazionale. Il Presidente punta al numero “magico” di 289 seggi, ovvero la maggioranza assoluta, proprio per evitare un rapporto di contrasto continuo con il Parlamento qualora prevalesse Melenchon alle Legislative; di contro, la sinistra punta a indebolire l’Eliseo dando un contrappeso in termini di potere per le decisioni della Francia che verrà. Dal trionfo totale all’anatra zoppa, il rischio per Macron è sottile quanto decisivo: al primo turno il Centrodestra macroniano riuscì a vincere di un soffio, se così dovesse confermarsi il Presidente perderebbe la maggioranza assoluta e dunque la sua stessa agenda presidenziale ne verrebbe decisamente intaccata. Mentre va capito cosa faranno gli elettori di Marine Le Pen al ballottaggio – i sondaggi OpinionWay – Kéa Partners per Les Echos e Radio Classique dicono che il 40% dell’elettorato di Rassemblement National è pronto a votare per Melenchon, piuttosto che non far vincere Macron – tremano anche tutti e 15 i Ministri del neo-nato secondo Governo Macron: se perderanno, nelle rispettive circoscrizioni in cui sono in forte pericolo, dovranno dimettersi. La prima dei “dimissionari” forzati è stata la sottosegretaria all’oltremare, Justine Benin, battuta nell’isola di Guadalupa dall’avversario della Nupes.

