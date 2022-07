Bambina di 9 anni uccisa a coltellate in Inghilterra/ Caccia a killer, diffusa foto

Una bambina di 9 anni, Lilya Valutyte, è stata uccisa a coltellate nella contea del Lincolnshire, a Boston, in Inghilterra intorno alle 18.20 di giovedì 28 luglio 2022. Il movente del brutale omicidio è allo stato attuale un mistero. La comunità è sotto shock, ma è stata rassicurata dalle autorità locali in merito al fatto che si dovrebbe trattare di un episodio di natura “isolata”. La sovrintendente Kate Anderson della Lincolnshire Police, come riportato da Ansa, ha ribadito inoltre che verranno impiegati tutti i mezzi necessari con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto. Al momento però non è stato individuato un colpevole.

Gli agenti stanno portando avanti due piste: una di natura familiare e una legata ad un raptus maniacale. La prima inizialmente sembrava essere quella più accreditata dai media, ma adesso si sta facendo spazio anche la seconda. Le indagini su coloro che erano strettamente vicini alla piccola vittima, infatti, non sembrerebbero avere portato ad una soluzione. Le informazioni relativamente alla vicenda però sono frammentarie.

Bambina di 9 anni uccisa a coltellate in Inghilterra: si cerca l’assassino

Una svolta nel caso della bambina di 9 anni uccisa a coltellate in Inghilterra, come riportato da Sky Uk, è arrivato nelle scorse ore. La Polizia ha infatti diffuso una immagine tratta dalle telecamere di videosorveglianza della contea di Lincolnshire, in cui si vede quello che è l’attuale sospettato. L’uomo, che indossa una t-shirt, potrebbe essere l’assassino di Lilya Valutyte. La sua identità però al momento è sconosciuta.

Inizialmente le autorità locali avevano arrestato due uomini, ma le indagini hanno successivamente rivelato che non avevano nulla a che vedere con l’omicidio della piccola. I loro nomi erano rimasti coperti dal riserbo investigativo.

