“Bambini lasciano Ucraina, se ne va il nostro futuro”/ Don Khalaym: “È una tragedia”

Don Oleksandr Khalaym, direttore spirituale del seminario di Horodok, è intervenuto in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo dall’Ucraina nel corso della trasmissione di TgCom24 “Stanze Vaticane”, andata in onda nella giornata di domenica 27 marzo 2022. Il religioso ha asserito dicendo che “ci sono tanti bambini costretti a lasciare il Paese. Io e i miei amici ne abbiamo aiutati tanti a fuggire verso la Polonia. Nei primi giorni c’erano al confine lunghissime file di mamme e di bambini che temevano le bombe. I bambini ancora hanno paura di uscire fuori all’aperto, perché hanno paura dei bombardamenti o di sentire suonare gli allarmi”.

Quella che si sta consumando di fronte agli occhi del mondo, ha continuato don Khalaym, altro non è che “una tragedia per l’umanità e per l’Ucraina. Ci sono decine e decine di bimbi che lasciano il nostro Paese: questo cancella il nostro futuro. Senza dimenticare che ne sono morti 140″.

DON KHALAYM: “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE CI STA SOSTENENDO TANTISSIMO”

Successivamente, sempre nello spazio televisivo di “Stanze Vaticane”, don Khalaym ha voluto evidenziare come anche i parroci e sacerdoti dell’Ucraina abbiano chiesto alla Madonna “di pregare per tutti e due i popoli, quello ucraino e quello russo, perché la pace manca dappertutto, anche in altri Paesi del mondo. Da diverso tempo è iniziata la terza guerra mondiale e abbiamo affidato alla Vergine Maria la nostra richiesta di pace”.

Infine, un ringraziamento ad “Aiuto alla Chiesa che soffre”: “Questo sodalizio ci ha aiutato molto dall’inizio della guerra, perché nelle nostre parrocchie, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità non c’è spazio dove non dormano bambini e donne. Abbiamo ricevuto oltre un milione di euro per questi profughi. Sin dal 1963, ergo quando eravamo ancora nell’URSS, ‘Aiuto alla chiesa che soffre’ ci ha aiutato tantissimo. Riceviamo moltissimi ausili e accoglienza. Quindi diciamo veramente grazie, perché questa guerra è di tutti”.

