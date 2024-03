Bambino di 11 anni arrestato alla guida di una Bmw in autostrada/ Uk, trainava una roulotte rubata

Era un semplice controllo, ma il risvolto è stato inaspettato per la polizia. Giovedì ha fermato una Bmw che stava trainando una roulotte nel nord dell’Inghilterra, ma non si aspettava di trovare alla guida un bambino di 11 anni, che ha poi arrestato. Ma non è finita qui, perché durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno trovato addirittura attrezzature usate di solito da chi è sospettato di compiere furti, insieme a una selezione di targhe clonate. Agli agenti della polizia del North Yorkshire era stato segnalato il furto di una roulotte da campeggio vicino a Thirsk, rimorchiata da una Bmw nera.

Aborto, Uk verso depenalizzazione assoluta/ Emendamento per renderlo possibile fino alla nascita e a casa

Le forze dell’ordine inglesi sono riuscite a rintracciare l’auto mentre percorreva l’autostrada A1 verso sud. Il mezzo è stato fermato circa 45 minuti dopo la denuncia sulla M1: aveva lasciato la A1 nei pressi di Garforth. Gli stessi poliziotti hanno ammesso tutto il loro sconcerto quando hanno trovato il ragazzo di 11 anni al posto del conducente nell’auto di lusso. Nonostante la sua giovane età, l’adolescente è stato arrestato.

Thomas Kingston, morto il marito di Lady Gabriella Windsor/ Trovato a casa con "ferita traumatica alla testa”

BAMBINO DI 11 ANNI ACCUSATO DI FURTO E GUIDA PERICOLOSA

Il bambino di 11 anni arrestato deve ora rispondere di diverse imputazioni, come le accuse di furto con scasso e guida pericolosa. Il ragazzino è stato interrogato per poi essere rilasciato su cauzione, ma nel frattempo gli agenti inglesi dovranno approfondire il caso e proseguire le indagini. Le forze dell’ordine hanno riferito di aver registrato recentemente un aumento di furti di roulotte nella zona del North Yorkshire. Infatti, in una nota la polizia britannica ha raccomandato ai proprietari di questi mezzi di adottare misure per scoraggiare i ladri. Ad esempio, suggerisce di installare le telecamere a circuito chiuso, montare allarmi e dispositivi di localizzazione, oltre a scattare foto di buona qualità del proprio mezzo per facilitarne l’identificazione in caso di furto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA