Bambino di 7 anni trovato morto in lavatrice/ Genitori avevano denunciato scomparsa

Troy Khoeler, un bambino di 7 anni, è stato trovato morto in Texas dentro una lavatrice a carica dall’alto. L’elettrodomestico si trovava nel garage della sua abitazione, ma non è chiaro come il piccolo ci sia arrivato. I genitori, come riportato dal New York Post, avevano denunciato la scomparsa nella notte. Le ricerche però sono durate pochissimo: in due ore gli agenti hanno messo a soqquadro i dintorni della casa situata a Spring ed hanno fatto l’amara scoperta.

Archie Battersbee, Corte Suprema: “Staccare spina”/ Famiglia si aggrappa alla Cedu

“Non sappiamo cosa sia successo, ma abbiamo intenzione di scoprirlo”. A dirlo è stato il tenente Robert Minchew dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris, che si sta occupando delle indagini sulla morte del bambino. L’obiettivo è quello di scoprire cosa sia accaduto. Non è chiaro come il piccolo sia potuto finire all’interno della lavatrice a carica dall’alto. Quel che è certo è che quando è stato rinvenuto era ormai privo di vita.

Papa Francesco in Canada: costruire Chiesa senza pessimismo/ “Annuncio Gesù dà gioia”

Bambino di 7 anni trovato morto in lavatrice: mistero sulle cause

Il caso Troy Khoeler, il bambino di 7 anni trovato morto nella lavatrice in Texas, per il momento resta fitto di interrogativi. Dall’ufficio dello sceriffo della contea di Harris, come riportato dal New York Post, non sono emersi molti dettagli in merito alla drammatica vicenda. Non è chiaro, oltre a cosa abbia fatto il piccolo per finire all’interno dell’elettrodomestico, anche se quest’ultimo fosse piena di acqua oppure se il coperchio fosse chiuso.

Le cause della morte del piccolo potranno essere chiarite soltanto attraverso i risultati degli esami a cui verrà sottoposto il corpicino nelle prossime ore. I genitori, intanto, verranno ascoltati dalle autorità locali con l’obiettivo di ricostruire quanto accaduto nella notte antecedente al ritrovamento. Poco prima di quest’ultimo, infatti, la coppia aveva denunciato la sparizione del figlio, che era stato adottato.

Terza guerra mondiale, bombe sul Donbass/ Usa: “Russia sponsor terrorismo in Ucraina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA