Banca Brics, sforzi per ridurre dipendenza dal dollaro/ “Ecco come può trasformarsi”

Il nuovo obiettivo della banca dei Brics è quello di ridurre la dipendenza dal dollaro. Come evidenziato dal Financial Times, il presidente dell’istituto di credito con sede a Shanghai ha affermato che può diventare un’istituzione “creata dai paesi in via di sviluppo per se stessi”. Tra le prime tappe, la concessione di prestiti nelle valute sudafricana e brasiliana come parte del piano per ridurre la dipendenza dal dollaro e promuovere un sistema finanziario internazionale più multipolare.

Dilma Rousseff, l’ex leader brasiliana a capo della Nuova Banca per lo Sviluppo, ha anche detto che l’istituto di credito con sede a Shanghai sta valutando le domande di adesione di circa 15 paesi e probabilmente approverà l’ammissione di quattro o cinque. Ha rifiutato di nominare i paesi, ma ha affermato che è una priorità per la NDB diversificare la propria rappresentanza geografica.

Il futuro della banca dei Brics

“Ci aspettiamo di concedere prestiti tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari quest’anno”, ha detto Rousseff al Financial Times in un’intervista: “Il nostro obiettivo è raggiungere circa il 30% di tutto ciò che prestiamo. . . nella valuta locale”. L’espansione dei prestiti in valuta locale sostiene un obiettivo più ampio concordato dai paesi Brics di incoraggiare l’uso di alternative al dollaro nelle transazioni commerciali e finanziarie. I paesi Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa – hanno istituito la NDB nel 2015 come alternativa alle istituzioni finanziarie dominate dagli Stati Uniti come il FMI e la Banca Mondiale. “Le valute locali non sono alternative al dollaro”, ha affermato la Rousseff: “Sono alternative a un sistema. Finora il sistema è stato unipolare. . . sarà sostituito da un sistema più multipolare. Ripudiamo qualsiasi tipo di condizionalità. Spesso un prestito viene concesso a condizione che vengano attuate determinate politiche. Non lo facciamo. Rispettiamo le politiche di ciascun Paese”.

