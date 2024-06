Banconota 0 euro/ Come ottenerla e qual é il suo valore artistico (ultime notizie oggi 28 giugno 2024)

Tutti i più grandi collezionisti di soldi, stanno attendendo con trepidazione l’uscita della banconota da 0 euro che sarà messa in “circolazione” a partire dal mese di luglio dell’anno in corso.

Si tratta di un’edizione limitata: infatti si stima che i pezzi emessi non supereranno i 3mila e seguiranno un ordine numerico che partirà dallo 000001 fini al 003000.

Banconota 0 euro: ecco come averla

Come già sappiamo la banconota da 0 euro sarà rilasciata a partire dal mese di luglio 2024, sulla quale verrà raffigurato uno degli sbarchi che il 6 giugno 1944 ha segnato la storia del nostro Paese ovvero: lo sbarco in Normandia.

Ha far sì che la banconota venisse prodotta è stato proprio questo avvenimento storico così importante onorato recentemente dal Presidente della Francia: Macron.

La banconota 0 euro – il cui valore sarà unico – sarà introdotta dalla società Oberthur Fiduciaire ed emessa da una società secondaria: Euro Banknote.

Per tutti i collezionisti questa banconota rappresenta una rarità: infatti sembra già essere molto conosciuta per due motivi:

Qualità di altissimo livello;

Rappresentazione artistica dettagliata e ricca di particolari.

Nonostante si tratti di pezzi in edizione limitata, non ha alcuna valenza economica, in quanto la sua funzione primaria è quella celebrativa. Infatti questa tipologia di banconote, viene principalmente creata in commemorazione di tutti gli eventi storici più importanti che hanno lasciato un netto segno nel trascorso dell’Italia.

Secondo le ultimissime informazioni raccolte in merito, tutti coloro che ne vorranno avere un pezzo tra le mani, dovranno affrettarsi in quanto – come già accennato – i pezzi prodotti sono soltanto tremila.

Il costo della banconota da 0 euro – dall’altissimo valore artistico – parte da un prezzo minimo di 6 euro fino ad un prezzo massimo di 15 euro.











