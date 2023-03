Bando Estate INPSieme Senior 2023/ Cos’è, come funziona e come inoltrare la domanda

Anche quest’anno si torna a parlare di contributi economici INPS per le vacanze di pensionati e giovani. Già nel 2022 furono in tantissimi a richiedere il contributo INPSieme, che anche quest’anno è stato riproposto: ecco cos’è e come richiedere Estate INPSieme Senior 2023. Termini e scadenze delle domande.

Bando Estate INPSieme Senior 2023: chi può richiederlo

L’INPS ha pubblicato il bando per Estate INPSieme Senior 2023, un’iniziativa che consente l’erogazione di fondi per soggiorni in Italia a determinate categorie di dipendenti ed ex dipendenti pubblici:

pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alla Gestione dei Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Postelegrafonici,

coniugi e figli o conviventi disabili delle suddette categorie.

Bando Estate INPSieme Senior 2023: come funziona il bando

È possibile erogare in tutto un massimo di 3850 euro contributi economici di importo pari a:

800 euro per i soggiorni di sette oppure otto notti.

Invece i contributi di importo pari a 1400 euro dovranno corrispondere a soggiorni di 15 o 14 notti.

È bene precisare che i fondi relativi al bando Estate INPSieme senior 2023 possono essere impiegati per saldare parzialmente o integralmente la vacanza organizzata da agenzie e tour operator, ma ciò non avviene per i soggiorni organizzati autonomamente o e prenotati on line direttamente con la struttura ospitante.

Ciò vale anche se l’importo totale delle spese comprende non solo le spesse di soggiorno ma anche altre attività: vitto, eventuali spese di viaggio, gite, escursioni, attività sportive e attività ludico-ricreative, nonché coperture assicurative.

Il bonus, una volta riconosciuto ed erogato, non potrà essere conservato per sempre ma andrà ad azzerarsi qualora non dovesse essere utilizzato entro i termini. detti termini vanno dal giugno a ottobre 2023, con rientro entro il 1° novembre dello stesso anno.

È possibile inoltrare la domanda per il bando Estate INPSieme senior entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 aprile 2023, compilando adeguatamente il Modulo AS150 da presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio. Dopo essersi registrati, i richiedenti possono autenticarsi con il proprio SPID, CIE o CNS e seguire uno dei percorsi indicati sul sito dell’INPS per presentare la domanda. I beneficiari saranno inseriti all’interno di una graduatoria, resa pubblica dall’INPS a partire dal giorno 18 maggio 2023.

