“Bando Recap 2023”, 180 proposte alla Regione Lombardia/ Interventi di efficientamento energetico

Sono ben 180 le proposte progettuali presentate alla Regione Lombardia per il “Bando Recap 2023”, misura a sostegno di interventi di efficientamento energetico eventualmente integrati con interventi impiantistici alimentati a fonte di energia rinnovabile su edifici di proprietà di enti locali destinati ad attività istituzionale, scuole materne, elementari e medie inferiori, biblioteche, come spiega “Lombardia Notizie”. La chiusura del bando è avvenuta alle 16 del 14 dicembre: tante, dunque, le proposte arrivate da parte di Comuni, Unione di Comuni, Province, Parchi e Comunità montane. Le domande entreranno ora in una fase di istruttoria tecnica e valutazione, che si completerà in 90 giorni.

I 180 progetti presentati sono arrivati dai seguenti enti: 1 da parte di una Unione di Comuni, 2 da parte di Comunità Montane, 1 da parte di una Provincia, 1 da parte di un Ente Parco, 175 da parte dei singoli comuni. Soddisfazione da parte dell’assessore “Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica” della Regione Lombardia, Massimo Sertori. “Siamo di fronte a un grande successo. Con progetti presentati che hanno un valore pari a 157.756.249 euro e un costo richiesto a finanziamento di 142.691.618 euro“.

Bando Recap 2023. Sertori: “Mi sprona a lavorare ancora di più”

Secondo l’assessore Sertori quella al “Bando Recap 2023” è stata “una risposta che mi sprona a lavorare ancora di più. Un lavoro che mira a reperire risorse utili a incrementare la dotazione iniziale del bando di 25 milioni di euro. Con l’obiettivo di arrivare a finanziare più domande possibili di quelle che saranno validate e ammesse al finanziamento dopo l’approvazione della graduatoria”.

Gli interventi di efficientamento energetico interessano diverse tipologie di immobili: nel dettaglio le proposte riguardano 16 biblioteche, 28 scuole dell’infanzia, 34 scuole primarie, 20 scuole secondarie di primo grado, 14 sedi distaccate e 68 sedi principali. “Come Regione Lombardia siamo ben felici di rilevare una così massiccia risposta del territorio al Bando ‘Recap edizione 2023’. È il segnale che l’efficientamento energetico, che significa attenzione all’ambiente e anche al risparmio per l’ente e, quindi, anche per le tasche dei cittadini, è sempre più al centro dei pensieri degli amministratori lombardi” conclude Sertori.

