Barbara Alberti “Al Grande Fratello per soldi”/ Confessa da Chiambretti “Ero felice”

La scrittrice Barbara Alberti è stata per breve tempo inquilina della casa del Grande Fratello Vip 2020 ma, dopo diversi problemi di salute causati probabilmente dal forte stress a cui si stava sottoponendo, ha deciso di lasciare il programma con grande rammarico. Questa sera è stata ospite da Chiambretti, alla Repubblica Delle Donne. La scrittrice è stata spesso al centro della polemica per alcune considerazioni su Wanda Nara, Zequila e altri personaggi che hanno partecipato al programma di Signorini. Nel dibattito con Chiambretti, la Alberti ha spiegato come mai ha deciso di partecipare al reality e lei ha ammesso di averci preso parte per motivi economici e per visibilità. In questo suo grande ritorno da Chiambretti, Barbara Alberti si confronta con Malgioglio, e racconta delle sue due personalità: “Quando scrivo sono una persona, mentre a casa sono un’altra”. Poi ha spiegato che in casa è stata sempre una guerra, per le faccende domestiche e per l’organizzazione con gli altri inquilini. Pago o Sgarbi? “Sono sempre stata pazza di Vittorio Sgarbi ma non siamo mai stati fidanzati, Pago invece è adorabile”. Con le donne? “Rita Rusic era la mia dea, Paola De Benedetti era una donna fantastica”.

Barbara Alberti: “Al Grande Fratello per soldi e visibilità”

Barbara Alberti ha avuto momenti alti e bassi, esaltanti e depressivi. I suoi stati d’animo all’interno della casa si sono alternati molto, finché non ha deciso di lasciarlo: “Stavolta sono finita in clinica e temo di finire peggio”, è stata questa la sua motivazione. Nell’intervista esclusiva con Chiambretti ha raccontato di essere tornata in trasmissione dopo un anno con grande gioia. “Mi deve togliere una curiosità: come mai non si sente a suo agio nel mio programma e poi nel GF si?” “Voi siete troppo bravi. Ero ammiratissima da tutti. Mi sembrava che fosse troppo straordinario e mi vergognavo. Mi sentivo una disgraziata”. “Posso dire che siamo rimasti sorpresi quando Signorini è riuscita a convincerla ad entrare nella casa, l’unica sicura al momento in Italia, in riferimento al Coronavirus”. Come mai ci è andata? E la Alberti non ha mezze misure: “Per soldi, per esibizionismo, per vanità, per scappare di casa, perché ho stufato tutti. A casa mia mi hanno accolto benissimo quando sono tornata. Poi per amore del teatro e perché i vecchi sono affamati di esperienze”. Poi si confronta con Malgioglio: “È vero, i primi tempi ti senti in salvo in quella casa”. “È stato un mese bellissimo”. Malgioglio: “Sono stato un tuo grande fan per 20 anni, quando davi le risposte alle lettere. Al grande fratello hai dato un’immagine diversa. “Chi sei veramente?”, chiede il cantautore siciliano. Ecco la risposta: “Al GF sono stata come a casa, quando scrivo sono come quella delle lettere. Quando scrivo è un’altra cosa”

