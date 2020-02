Barbara Alberti/ “Fabio Testi? Non si espone, può arrivare fino in fondo” (Grande Fratello Vip)

Barbara Alberti continua ad essere sulla cresta dell’onda al Grande Fratello Vip 4, anche se nel suo caso si parla più che altro di mare mosso. Ora che la scrittrice si trova in nomination, non è escluso infatti che i telespettatori si possano schierare tutti contro di lei. La scrittrice non è riuscita a conquistare il pubblico, nonostante il suo arrivo in pompa magna, e la sua permanenza nella Casa mette anzi a rischio la popolarità ottenuta in precedenza. Intanto la Alberti ne approfitta per chiarire qualche punto con Antonio Zequila, con cui ha avuto da ridire. “Mi sono arrabbiata con te perché sei fastidioso ma alla fine sei un buono perché sei come un bambino, non sei un calcolatore“, ha detto la scrittrice, “hai un ego infantile ma i cattivi sono altri”. Non sappiamo però a chi si riferisca Barbara nel parlare di altri, ma di certo si tratta di un riferimento ad altri concorrenti. Subito dopo infatti, ad una battuta di Zequila, la Alberti sottolinea di gradire il suo modo di fare perché non è “un cortigiano costruito come altri, hai la mia piena predilezione morale”. Parlava forse di Fabio Testi? Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti e Antonio Zequila.

BARBARA ALBERTI, GF VIP 4: ELOGI PER FABIO TESTI

Nelle ultime ore Barbara Alberti, che era stata criticata da Fabio Testi, il quale sostiene che venga “protetta” dal Grande Fratello, ha elogiato l’attore, mettendo in risalto il suo comportamento. La scrittrice ne ha parlato con Serena Enardu e Pago, analizzando anche il suo atteggiamento. “È uno che non molla, può arrivare fino in fondo. Risparmia le forze con molta saggezza. Non si espone mai, ma non perché non prende posizione, non spreca forze come faccio io“. Lei invece si arrabbia molto facilmente, per questo invidia l’atteggiamento del coinquilino. “Io mi faccio un sacco di discorsi tra me e me“, ha aggiunto. Ma si è fatta notare anche durante le prove di “Dedicato a te”. Paola Di Benedetto ha commentato in modo scherzoso le doti canore della scrittrice e lei ha risposto alla coinquilina riguardo la canzone de Le Vibrazioni: “Io sono di un altro tempo, io faccio Claudio Villa, che ne so di questa roba qua“.

