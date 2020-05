Barbara Alberti/ La lite tra Sgarbi e la D’Urso? Sarei dovuta intervenire (Verissimo)

Pubblicità

Verissimo ripropone l’intervista a Barbara Alberti, scrittrice, opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che ha scelto di abbandonare il reality dopo solo poche settimane. Barbara Alberti ha parlato diverse volte dei motivi che l’abbiano spinta rinunciare alla sua avventura televisiva, e a raccogliere il suo sfogo sono state interviste e ospitate. Nelle settimane successive, però, l’ex gieffina si è ben guardata dal tenersi a distanza dai salotti televisivi e di recente, ad animare le sue giornate sono state altre vicende, una fra tutte la lite che ha coinvolto Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi. “Ero nelle sfere sarei dovuta intervenire subito dopo”, ha detto la scrittrice in un’intervista rilasciata a Fanpage. “In quel momento, ho provato un vilissimo senso di soddisfazione e immunità per essere fuori dalla mischia. Poi la notte – ha aggiunto – non ci ho dormito”.

BARBARA ALBERTI: “ANCHE IO AGGREDITA VERBALMENTE COME BARBARA D’URSO”

Barbara Alberti non ha nascosto il suo rimpianto per non essere riuscita a spiccicare neanche una parola in difesa della conduttrice di Live – Non è la d’Urso. “Benché Barbara D’Urso sia una donna forte – ha precisato la scrittrice – in quel momento era una fanciulla necessitosa, come avrebbe detto Don Chisciotte, e se fossi stata all’altezza di quello che mi credo di essere, sarebbe stato mio dovere intervenire”, ha detto la Alberti. L’ex concorrente del GF Vip 2020, infatti, sa molto bene cosa si prova quando si è vittime dell’ira altrui: “a settembre – ha ricordato Barbara Alberti a Fanpage – anch’io sono stata aggredita verbalmente da un cameriere pazzo”; la vicenda, però, non si sarebbe conclusa con la fine del diverbio: “ho dovuto prendere psicofarmaci per tre mesi a causa di crisi di nervi e insonnia”.

BARBARA ALBERTI: IL RAPPORTO CON A TV E I SOCIAL

Nell’intervista concessa a Fanpage, Barbara Alberti ha puntato i riflettori sul suo recente percorso al Grande Fratello Vip 2020: “Mi sono divertita enormemente all’inizio – ha spiegato la scrittrice – perché ti levi dai piedi a casa, entri in una bolla, non esiste più il reale e neanche le notizie legate a tutta l’industria dell’ansia”. Tuttavia, se la tv continua ad affascinarla, il web le provoca l’effetto contrario: “I social non mi toccano – ha detto la Alberti – Ho un computer, una radio, non ho smartphone. Non voglio essere sempre collegata. Quelli della mia età – ha aggiunto la scrittrice – non sono conformati, abbiamo una mente diversa. Con una comunicazione così immediata, gli altri si aspettano una risposta. Ma io sono molto più vicina ai miei nonni dell’800 che ai ragazzi di oggi. Non per snobismo, ma rimango legata a quel mondo”.



