Barbara Alberti, perchè ha lasciato il Grande Fratello Vip 4?/ “Non reggo più lo stress”

La scrittrice Barbara Alberti, inquilina d’élite nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha abbandonato il programma dopo una lunga riflessione sulla sua permanenza all’interno del reality. I motivi, che inizialmente non sono stati spiegati, arrivano dopo poco dalla diretta interessata. La Alberti non si sentiva più a suo agio nella casa e non riusciva a reggere più lo stress del programma. Poche settimane fa, infatti, era stata ricoverata per un malore legato a giramenti di testa improvvisi e vuoti di memoria. Alla fine dello scorso mese, la stessa Alberti ha dichiarato che, dopo alcuni accertamenti fatti in una clinica romana, ha scoperto di soffrire per lo stress che si accumula in un ambiente come quello della casa del Grande Fratello, nonostante gli autori del programma trattino con i guanti gli inquilini vip: “Vi ringrazio, da casa non lo vedono, ma c’è un grande lavoro dietro, siamo stati coccolati come neonati”, ha detto la scrittrice prima di uscire.

Barbara Alberti sarà una delle opinioniste del Grande Fratello?

L’addio di Barbara Alberti al Grande Fratello Vip ha scosso non poco il povero Alfonso Signorini, che sembra non riuscire a far decollare questa edizione, nonostante i vari cambiamenti di programmazione. La scrittrice ha chiesto agli autori del programma di poter uscire dalla casa per colpa dello stress, troppo da reggere per la sua età. Chi tiene in mano le fila del reality più famoso della TV italiana non ha potuto rifiutare la richiesta e ha comunicato alla Alberti che non sarà più una inquilina della casa più spiata d’Italia. In compenso, però, la scrittrice potrebbe tornare nei panni di opinionista in studio, dando il suo supporto a Pupo e Wanda Nara, come lei stessa ha lasciato intendere nei suoi saluti: “Grazie davvero e spero che mi accettiate in studio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA