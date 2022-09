Barbara Bouchet, ex fidanzati/ “Steve McQueen e Omar Sharif? Non funzionò perché…”

Barbara Bouchet, ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Serena Bortone, ha parlato anche degli ex fidanzati avuti. Tra questi, si annovera Steve McQueen: “Lui mi vide passeggiare lungo Sunset Boulevard, si fermò con l’automobile e mi chiese se volessi un passaggio. Io chiaramente accettai. Io ero innamorata di lui, però ce l’ho con la cucina: non amo spadellare, per niente, e a casa sua tutte le mattine dovevo preparare la colazione per tutti i suoi amici motociclisti, che arrivavano in massa. Sinceramente, mi sono vista male e ho pensato che fosse meglio cambiare aria”.

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Barbara Bouchet ha reso noto di avere lavorato con Marlon Brando e con Kirk Douglas e tra i due “il più simpatico era proprio quest’ultimo: io facevo sua moglie nel film ‘Ultima vittoria’. Lui era un po’ furbetto, ma per fortuna aveva sua moglie che gli stava dietro”. Chi piaceva a Barbara Bouchet era Omar Sharif, ma tra loro non funzionò per una ragione ben precisa: “Voleva che arredassi la nostra casa parigina senza quadri, né mobili, né muri bianchi… Era molto minimalista”.

