Barbara D’Urso contro Pamela Prati/ “Fa serate usando il mio nome, ora ti fa comodo!”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Barbara D’Urso torna a parlare del caso Pamela Prati-Caltagirone che ha tenuto botta per mesi nel salotto della sua trasmissione “Live non è la D’Urso”. La conduttrice ricorda, infatti, il comportamento scorretto avuto dalla Prati nei suoi confronti e ne approfitta per rispondere a tono ora che ne ha finalmente l’occasione. “Pamela Prati è venuta da me, ha preso se n’è andata.. poi è venuta da te e l’unica confessione vera che lei ha fatto l’ha fatta da te.” ricorda la D’Urso alla Toffanin.

Barbara D’Urso attacca Pamela Prati: “Ora ti fa comodo!”

Così continua: “Quindi l’ha fatta sotto questa testata giornalistica, che le piaccia o no.” A questo punto Barbara D’Urso lancia la sua pungente frecciata alla Prati: “Poi adesso mi fa molto ridere perché una volta che abbiamo deciso tutti di chiudere questa cosa, leggo dappertutto che ci sono locandine di serate di Pamela Parti che fa delle serate. E su queste locandine c’è il logo di Live con scritto ‘Direttamente dal salotto di Barbara d’Urso’. – e conclude – Quindi è bizzarro: prima no, adesso ti fa comodo!”

