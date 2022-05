Barbara D’Urso in difficoltà a Pomeriggio 5/ “Costretta ad urlare, forte grandinata”

Barbara D’Urso, problemi a Pomeriggio 5: “Forte rumore a causa della grandinata”

Problemi a Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi 24 maggio. Dopo aver a lungo discusso di cronaca, Barbara D’Urso ha aperto la consueta pagina dedicata ad argomenti più leggeri e, in questa occasione, all’Isola dei Famosi. Dopo aver presentato gli ospiti in studio la conduttrice si è però scusata con i presenti e con il pubblico a casa perché costretta quasi ad urlare a causa del forte rumore presente. A Cologno Monzese è infatti scoppiata una grandinata dalla potenza tale da rendere difficile ascoltarsi e parlare nello studio di Canale 5. La D’Urso ha infatti manifestato sin da subito difficoltà a tenere la concentrazione sugli ospiti proprio perché infastidita dal rumore presente in studio – ed effettivamente udibile anche attraverso il televisore – che impediva anche la normale conversazione.

Barbara D’Urso si scusa col pubblico di Pomeriggio 5: “Costretta a urlare”

“Perdonatemi se urlo ma veramente qui non ci sentiamo, – si è scusata la conduttrice – siamo a due metri ma non riusciamo a sentirci perché il rumore della grandine è fortissimo”. A confermarlo anche Clemente Russo, ospite della D’Urso a Pomeriggio 5 e in quel momento interpellato: “Vero, non riusciamo neppure a parlare qui a 4 metri dall’altro”. Solo qualche minuto dopo la grandinata si è placata, rendendo possibile il proseguimento tranquillo della trasmissione.

