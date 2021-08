Barbara d’Urso/ “Torno con un nuovo Pomeriggio Cinque e sogno Sanremo…”

Barbara d’Urso sta per tornare. Da lunedì 6 settembre alle 17.10 su Canale 5 ricomincia “Pomeriggio 5”. Dopo i mesi estivi, Carmelita è pronta a tornare al lavoro: “Pomeriggio Cinque compie 13 anni proprio in questi giorni, era il primo settembre 2008. Un problema che non ha mai smesso di evolversi e che anche quest’anno lo farà con delle novità molto di impatto”, ha anticipato a Tv Sorrisi e Canzoni. Il programma di Canale 5 cambia sigla, grafica e rinnova anche lo studio abbandonando il concetto di “salotto”. Grande spazio verrà dedicato alla cronaca e all’attualità: “Fare informazione è un grande privilegio e responsabilità, sono fiera di farlo. La politica ci ascolta e questo è il mio orgoglio più grande”, ha dichiarato la conduttrice. Al momento Barbara d’Urso si concentra sulla ripartenza di “Pomeriggio Cinque”, ma in cantiere c’è anche un nuovo programma di intrattenimento in prima serata su Canale 5.

A 64 anni, dopo una lunga carriera televisiva, Barbara d’Urso ha due sogni nel cassetto: candidarsi in politica e condurre il Festival di Sanremo, magari in un’edizione tutta al femminile. Tra meno di una settimana Carmelita tornerà in tv, ma anche in “vacanza non si è fermata un momento: “Le mie vacanza sono l’anti-vacanza: corro, ballo, nuoto, mi alleno, mi sveglio all’alba”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni. Lo scorso 23 agosto, la conduttrice ha ricordato la sua mamma Vera, scomparsa nel 1968: “Perdere una mamma a 11 anni è un dolore che non si rimargina mai, ma ti fa capire ciò che conta nella vita. Per questo mi stupisce la cattiveria delle persone, chi gode nel ferire gli altri”. La madre della d’Urso è mancata a soli 40 anni per un linfoma di Hodgkin.

