Barbara Eboli lascia la fidanzata Licia Nunez/ Perchè? “Sei andata oltre”

Una grossa tempesta sta per abbattersi sul Grande Fratello Vip 4: Licia Nunez è stata lasciata dalla sua fidanzata attuale Barbara Eboli utilizzando la sua pagina social Instagram, dove ha pubblicato un post in cui ha spiegato brevemente la sua posizione e cosa l’ha portata a chiudere la sua storia d’amore con l’attrice. A quanto pare sono state le parole di Lucia Nunez ad averla ferita nel profondo, tanto che Barbara arriva a scrivere un messaggio che lascia trapelare delusione e amarezza: “Da quando sei entrata nella casa del GF non è stato facile capire i tuoi racconti”. La storia tra Licia Nunez e Barbara Eboli procedeva a gonfie vele ormai da due anni, ma dai racconti dell’attrice sembra che ci sia ancora del tenero nei confronti della sua ex Imma Battaglia, protagonista anche del suo video di presentazione al Grande Fratello.

Come reagirà la Nunez quando scoprirà che la sua fidanzata l’ha mollata su Instagram? Ci sarà un confronto in diretta tra le due? È certo che la Nunez non è del tutto innocente, visto che diverse volte si è espressa con termini molto carini nei confronti della sua ex Imma, sostenendo che la sua figura sia stata una delle più importanti per lei.

Barbara Eboli chiude la storia con Licia Nunez

Il messaggio è forte e chiaro: Barbara Eboli ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Licia Nunez perché amareggiata da ciò che ha sentito in queste settimane di programma. L’attrice ha più volte messo in mezzo ai suoi racconti la sua ex Imma Battaglia. La Eboli non ci sta e per questo ha deciso di dire la sua: “Da quando sei entrata nella casa del GF non è stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanco e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. È stato un fulmine a ciel sereno anche per il pubblico della trasmissione del Grande Fratello 4 che ora aspetta con grande ansia di scoprire la reazione dell’attrice quando Alfonso Signorini le comunicherà questa brutta notizia.





