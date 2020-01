Barbara, fidanzata Licia Nunez/ Lettera al GF Vip: “Basta parlare di Imma Battaglia”

Per Licia Nunez c’è una bellissima sorpresa: la lettera della sua compagna, Barbara. “Ciao amore mio, ti seguo sempre. – esordisce nella sua lettera d’amore – La gente ti vuole bene però amore basta, vai avanti e non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono.” Il riferimento è chiaramente a quanto accaduto e detto sull’ex Imma Battaglia. Infatti nella lettera, Barbara continua: “Le persona fraintendono e per me non è facile qui fuori difenderti e difendermi. Anche perchè potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te e che va tutto bene. Sei bellissima, spacca tutto. Ad Maiora, sempre!”

Licia Nunez ancora contro Imma Battaglia al Grande Fratello Vip

Infatti, poco prima di ricevere la lettera della sua fidanzata, Licia è tornata a rispondere alle accuse di Imma Battaglia. “Ci tengo a precisare che sono una concorrente del Grande Fratello non perché fossi l’ex di Imma Battaglia ma perché da anni sono un’attrice.” ha dichiarato la Nunez. In merito all’invito alle nozze di Imma con Eva Grimaldi, Licia aggiunge: “Io ho ricevuto un invito telefonico per partecipare alle sue nozze, non mi sono auto-invitata. La mia unica intervista relativa alla mia relazione con Imma risale al 2011, era già finita la nostra storia.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA