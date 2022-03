Barbascura X/ Qual’è il vero nome del divulgatore scientifico più popolare del web?

Chi è Barbascura X?

E’ ancora mistero sul vero nome di Barbascura X, il ricercatore chimico nonché youtuber e influencer di origini tarantine in gara a Pechino Express 2022. Il concorrente è considerato uno dei divulgatori scientifici più popolari sul web. Barbarascura X, naturalmente, è semplicemente il suo nickmae, utilizzato per approdare – quasi per gioco – su YouTube nell’ormai lontano 2014. Nel corso degli anni il suo canale è cresciuto fino a raggiungere numeri indiscutibilmente importanti.

Ma nonostante la popolarità, il nome vero dello Youtuber è rimasto ignoto, per volontà dello stesso influencer, che conta ad oggi più di 600 mila iscritti e i suoi filmati hanno raggiunto una media di un milione di visualizzazioni. Barbarascura X è pure su Instagram, dove naturalmente si presenta con lo stesso nickname utilizzato sugli altri social.

Barbascura X, il vero nome resta segreto

Nickname che Barbarascura X ha scelto anche per Pechino Express 2022. Chissà che, in caso di vittoria finale, non decida finalmente di rivelarsi al grande pubblico. Fino a questo momento ha preferito non farlo e non sappiamo quale sia il vero motivo. Sappiamo però che è laureato in chimica organica e ha lavorato in laboratori di primaria importanza in giro per l’Europa. Nel corso degli anni, come dicevamo, ha sviluppato una forte passione per il web, dove ha cominciato a sviluppare video comici per poi passare a rubriche più interessanti. Il nome Barbascura X si può in un certo senso ricondurre proprio al suo aspetto estetico, caratterizzato da una barba scura.

