Bartolomeo Scavia, marito Anna Mazzamauro/ “Lui l’unico ad avermi amata..”

Anna Mazzamauro non ha bisogno di presentazioni. Nonostante tutta la gavetta fatta a teatro e la lunga carriera, per tutti noi e per il grande pubblico televisivo, lei rimarrà sempre la famosa signorina Mazzamauro di Fantozzi, la donna che riusciva a far fare al famoso ragioniere tutto quello che voleva con il suo battito delle sue ciglia. Quel ruolo purtroppo le è rimasto incollato addosso tant’è che, come lei stessa ha riferito in diverse interviste, in molti la chiamano con il nome del suo personaggio anzichè il suo. Anna Mazzamauro però ha avuto modo di lavorare al fianco del grande Paolo Villaggio ma senza mai digerirlo fino in fondo perché, a suo dire, “era un po’ cattivello e sempre pronto a mettere in soggezione gli altri facendo sentire fuori luogo”. La stessa attrice ha rivelato il dietro le quinte delle diverse commedie che hanno fatto insieme ai microfoni di Rai1 e nel salotto di Vieni da Me di Caterina Balivo.

BARTOLOMEO SCAVIA, MARITO DI ANNA MAZZAMAURO

Oggi Anna Mazzamauro tornerà in onda sempre sulla stessa rete e alla stessa ora ma ospite di Serena Bertone a Oggi è un altro giorno e avrà modo di parlare della sua carriera ma anche dell’amato marito Bartolomeo Scavia, l’unico ad averla davvero amata. Lei stessa ha spiegato ospite a Io e Te parlando di lui: “Tanti uomini mi hanno amata. Io sono stata una persona fragile perché tutti noi siamo desiderosi di affetto e di amore e quando credi di incontrarlo ti abbandoni completamente”. Il loro è sicuramente un grande amore e tra le sue braccia è riuscita a dimenticare anche Paolo Villaggio, ne siamo certi.



