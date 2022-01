Barù, bomba in diretta: “Vorrei lasciare il GF Vip”/ “Ho fatto tre settimane, ora…”

Continuano i dubbi di Barù al Grande Fratello Vip. L’ingresso del nipote di Costantino Della Gherardesca ha subito affascinato le donne della Casa, il resto lo ha fatto la sua particolare personalità che ha dato sin da subito nuova linfa al programma e alla Casa. Eppure, nonostante il suo percorso stia procedendo per il meglio e il pubblico lo abbia già salvato da una possibile eliminazione, Barù sembra sempre più desideroso di abbandonare il programma. Lo ammette anche nel corso della nuova diretta del programma, quando nel mezzo di un discorso divertente, Barù cambia repentinamente mood e dichiara: “Io non lo so, vorrei uscire dalla Casa. Ho fatto tre settimane, secondo me è stato un ottimo percorso, una buonissima esperienza”. Alfonso, però, lo incoraggia a continuare: “Le emozioni sono sempre dietro l’angolo, può entrare qualcosa che ti sconvolge Barù”, ammette il conduttore. Lui spezza la triste atmosfera con una battuta ma non sembra voler abbandonare l’idea di lasciare in modo definitivo la Casa.

