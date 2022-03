Barù dal Gf vip a concorrente Isola dei famosi 2022?/ “E’ in trattativa, ma…”

Barù Gaetani dal Grande fratello vip a L’isola dei famosi è un attimo: esplode il gossip

Può dirsi un indiscusso protagonista del Grande fratello vip 6, Barù Gaetani, che ha appassionato i telespettatori del reality con la sua inconfondibile ironia unitamente alla lovestory avviata tra le mura della Casa la coinquilina vip Jessica Selassié, vincitrice del gioco, e ora lui tiene banco nel gossip per un preannunciato sbarco a L’isola dei famosi 2022. A lanciare quest’ultima indiscrezione è il noto blogger ed esperto di gossip, Amedeo Venza. Quando ormai mancano poche ore al via alla rinnovata isola, la cui nuova stagione 2022 è condotta da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Vladimir Luxuria e Nicola Savino, lo chef della Casa torna al centro dell’attenzione mediatica in quanto – a detta del gossip di Venza- sarebbe in trattativa con la produzione Mediaset per un ruolo da coprire in Honduras.

Tuttavia, l’indiscrezione del momento non fornisce particolari concernenti il possibile ruolo per cui Gaetani potrebbe essere ingaggiato nel cast dei protagonisti del reality honduregno. Ma, intanto, una domanda sorge ora spontanea nel fandom del fascinoso chef dalle origini nobili. Che Barù Gaetani possa sbarcare a L’isola come concorrente unico, in coppia con un altro partecipante, come lo zio Costantino Della Gherardesca (conduttore storico di Pechino Express)? In caso affermativo, per Barù si tratterebbe di un ingaggio record nella storia della tv made in Italy, con la possibile trattativa ben riuscita che segnerebbe un passaggio diretto per un vip del calibro di Gaetani da un reality ad un altro contiguo.

L’isola dei famosi 2022 ai nastri di partenza con Barù Gaetani?

Rispetto all’indiscrezione sul possibile ingaggio di Barù Gaetani nel cast de L’isola dei famosi, trapelata in un intervento su Instagram da parte di Amedeo Venza, il fandom più attivo sui social tra quelli creatisi sul Grande fratello vip 6 – ovvero quello dei Jeru, che sostiene la “coppia” Jessica Sélassié e Barù Gaetani- scommetterebbe su una possibile conferma dello chef nel ruolo di naufrago per il reality condotto da Ilary Blasi, il cui debutto è previsto per la prima serata del 21 marzo 2022 su Canale 5. Lo spiffero del possibile sbarco di Barù post-Grande fratello vip a L’isola dei famosi 2022, tuttavia, desta anche scetticismo in una parte del web, che stenterebbe a credere che lo chef sia disposto a prendere parte ad un reality basato su un gioco per la sopravvivenza -all’insegna delle prove fisiche di sussistenza e la fame- dopo un soggiorno nella Casa.

E a rispondere allo scetticismo del momento, ci pensa proprio il fautore del gossip su Barù Gaetani, Amedeo Venza, nell’anticipazione tv diventata virale: “Barù Gaetani potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate. L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”. Insomma, qualora la vociferata trattativa con Mediaset in corso andasse in porto, lo chef potrebbe subentrare nel cast dei partecipanti a L’isola dei famosi 2022 in una delle puntate successive a quella di debutto. Staremo a vedere cosa accadrà.













