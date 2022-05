Barù e Jessica stanno insieme?/ Lui riaccende le speranze dei fan:”Chi lo sa… forse lo siamo ancora…”

Grande fratello vip 6, Barù parla di Jessica come una potenziale fidanzata: l’intervento sibillino

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro frequentazione intima avviata tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6, e ora, Jessica Selassié e Barù Gaetani, tornano a far parlare del loro privato dopo che lo chef ha spento le speranze dei loro fan di vederli uniti in una coppia fissa. In un recente intervento concesso a Verissimo, dopo la sua uscita di scena dal reality dei vipponi, Barù Gaetani ha dichiarato di non nutrire niente di più che un semplice sentimento di amicizia verso la princess etiope. Dichiarazioni per cui è sfumato il sogno dei fan dei “Jerù”, maturato rispetto ad un possibile fidanzamento tra i due ex Grande fratello vip. Ma in un nuovo intervento lo chef potrebbe voler riaccendere quella speranza generale spentasi di recente.

L’occasione che Barù ha per poter tornare a parlare dell’intimità tanto chiacchierata con Jessica Selassié è un’intervista concessa ai microfoni de L’isola party, il format parallelo in onda sulla diretta de L’isola dei famosi 2022. Incalzato su Jessica dai conduttori Ignazio Moser e Valentina Barbieri, che hanno mostrato a Barù la fotografia di Jessica “pixellata”, lo chef ha replicato sibillino, dando all’etiope della possibile “fidanzata”: “Questa è Jessica, la mia ex fidanzata… o ancora fidanzata, chi lo sa, magari lo siamo ancora. C’è grande mistero su questo rapporto”

Jessica e Barù, è amore dopo il Grande fratello vip?

Alla luce delle dichiarazioni dalla difficile interpretazione, rilasciate da Barù Gaetani su Jessica Selassié, curiosamente si rileva che è intervenuta sull’agognata coppia vip Victoria Cabello, ex storica del fascinoso chef dalle nobili origini come la princess etiope, facendo così infittire il mistero che aleggia sul privato degli ex Grande fratello vip 6. In un’intervista a Fanpage, la conduttrice tv ha così esordito parlando dell’ex come un grande amico: “Io e Barù siamo grandi amici e sono rimasta un’ottima amica con tutti i miei ex fidanzati. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante. Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni.”. E menzionando Jessica Selassié, l’intervistata vip ha poi dichiarato: “Poi abbiamo parlato di Jessica Selassiè, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”. Che Barù abbia parlato di Jessica a Victoria, come la donna che lo ha fatto capitolare?

