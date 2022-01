Barù è mai stato con un uomo? “Mai dire mai”/ “Trascinato nelle dark room…”

Barù: “Sono un maschio fluido”

Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona noto semplicemente come “Barù” è entrato da poche settimane dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma è già riuscito a conquistare i coinquilini e il pubblico con i suoi modi schietti. Durante un botta e risposta con Nathaly Caldonazzo, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha detto di essere fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così”. Ieri sera Giacomo Urtis, che ha confessato di essere stato con un uomo molto famoso, gli ha chiesto: “Tu con un ragazzo ci sei stato? Secondo me nella via non si può mai sapere”. Il nobile toscano, con i suoi soliti modi sornioni, ha risposto di aver avuto molte occasioni per provare a stare con un uomo, ma di non essere mai stato davvero interessato: “Dici che non si sa mai? Sono d’accordo, ma in realtà ho avuto tante situazioni in cui avrei potuto e non ho fatto nulla. Pensa che è da quando sono piccolo che mi trascinano nelle dark room e in posti del genere… Quindi ti dico mai dire mai, nel senso non dico che non potrà mai accadere, però non credo”.

Jessica e Barù a un passo dal massaggio/ Lui sconsolato:"Mamma mia, come sono finito"

Barù: “Cresciuto in una famiglia inclusiva”

Barù ha detto di essere cresciuto in una famiglia molto aperta e inclusiva, e che nessuno gli ha mai detto di non andare con gli uomini: “I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo”. Il celebre zio Costantino Della Gherardesca, con cui Barù ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express, non ha mai fatto mistero della sua omosessualità. Barù ha poi fatto qualche apprezzamento sui vip della Casa, in particolare su Urtis: “Che dire, Soleil e Lulù sono messe bene come fisico quando twerkano, poi ci sei te. Però se fossi stato propenso per gli uomini davvero avrei scelto te in questa casa del GF Vip”.

LEGGI ANCHE:

Barù replica a Katia Ricciarelli/ "Aprire bocca… la apri anche abbastanza"Barù a Jessica Selassiè: "Ti sposo"/ Imbarazzo e sguardi al GF Vip...

© RIPRODUZIONE RISERVATA