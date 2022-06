Barù e Maria Ludovica “sempre più innamorati”/ Incontro con Jessica alle nozze di Davide Silvestri?

Barù e Maria Ludovica Perissinotto: è amore!

“Si chiude definitamente il capitolo dei ‘Jeru’”. È così che The Pipol TV commenta gli ultimi scatti di Barù e Maria Ludovica Perissinotto, la modella che, a quanto pare, ha davvero rubato il cuore dell’ex gieffino. Nelle foto pubblicata dalla pagina Instagram dedicata al gossip i due sono vicini e parlano in modo molto affiatato.

Jessica e Barù una coppia dopo il Gf vip?/ Giucas Casella ci spera, ma...

“Jessica e Barulino acronimo nato durante la permanenza nella casa dell’ultimo GFvip e creato dalla fanbase che hanno sognato i due in coppia. Il nobile ed ex concorrente del #gfvip è sempre più innamorato della sua Maria Ludovica, già Miss Abruzzo e finalista di Miss Italia 2011. Porterà lei al matrimonio del suo amico Davide Silvestri dove ci sarà anche Jessica?” si legge sulla fonte. Una notizia che Jessica Sellasiè ha d’altronde appreso da poco e di fronte alla quale non ha reagito al meglio.

Jessica Selassiè sbotta contro il gossip: "Si passa alle vie legali"/ "Chi viola..."

Jessica Selassiè delusa da Barù: le rivelazioni dell’ex gieffina

Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, Jessica Selassiè ha infatti svelato come ha scoperto della relazione di Barù e la Perissinotto: “Ho scoperto di loro tramite i social. Quindi ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social fra indiscrezioni, notizie e quant’altro. Però mi faccio forza, penso al lavoro, i viaggi, le mie sorelle, il compleanno di Lulù. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”.

In merito al rapporto con Barù, la vincitrice dell’ultimo GF Vip ha poi aggiunto: “Io e Barù ci siamo sempre sentiti dopo il Grande Fratello Vip fra chiamate e messaggi, ma non ci siamo più visti di persona fino all’inaugurazione del suo locale. Era andato in Toscana, poi è partito per un viaggio di lavoro.. Però è pur sempre vero che quella complicità che avevamo nella Casa è comunque rimasta ed è evidente.”.

Jessica Selassié e Deddy stanno insieme?/ Una foto fa scoppiare il gossip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA