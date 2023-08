Barù, ex Gf Vip: nuovo programma tv su Food Network/ Intrigante “esperimento culinario” per il vippone

Barù, nuova avventura televisiva per l’ex vippone del GF: su Food Network arriva Bracy by Barù

Vippone, personaggio televisivo e ora protagonista di un nuovo programma su Food Network. Gherardo Gaetani, meglio conosciuto come Barù, nonché nipote del celebre Costantino della Gherardesca, si appresta a cominciare una nuova avventura su Food Network, come annunciato nelle scorse ore sui suoi canali social. Sta per arrivare Bracy by Barù – Beach Edition, un format composto da sei puntate dove si alterneranno chef molto famosi e tantissimi ospiti. La prima puntata è dietro l’angolo, sarà infatti trasmessa il prossimo 18 agosto. La seconda andrà in onda il 25 agosto, mentre la terza l’1 settembre.

Ogni appuntamento, ovviamente, prevede due episodi per un totale di sei. “Siete pronti?”, domanda entusiasta Barù ai suoi fan su Instagram, dove ha annunciato con grande carica la nuova conduzione. Per il nipote di Costantino della Gherardesca si tratta di una bella opportunità. Premiata, evidentemente, la versione ridotta di Bracy by Barù, che è piaciuta ai vertici di Discovery.

Il nipote di Costantino della Gherardesca torna in tv: ecco che fine aveva fatto il famoso enologo e appassionato di cucina

Sembrano dunque lontanissimi i tempi del Grande Fratello Vip, dove Barù si era messo in evidenza con la sua ironia e le sue doti culinarie. Adesso potrà dedicarsi alla conduzione del suo nuovo programma, dove ospiterà chef di assoluto prestigio. In passato, prima ancora di prendere parte al Grande Fratello Vip, l’enologo e appassionato di cucina aveva preso parte a Pechino Express insieme a suo zio Costantino della Gherardesca.

Successivamente è stato ospite di svariati programmi televisivi di cucina nelle vesti di giudice e opinionista, per poi diventare – nel corso degli anni – un affermato food influencer e sui social diffonde consigli e suggerimenti culinari a tutti gli appassionati di cucina come lui.

