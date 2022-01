Barù Gaetani/ Nessuna simpatia per Delia Duran, con Jessica sarà amore?

Gherardo “Barù” Gaetani: la nomination a Delia Duran

Farsi largo tra le tante personalità forti all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è di certo cosa scontata per chi entra a viaggio già iniziato, eppure Gherardo “Barù” Gaetani pare sia riuscito a fare breccia nel cuore di tutti. Con una brillante ironia e personalità il nobile toscano è riuscito a conquistare pubblico e compagni di viaggio. Durante l’ultima puntata del GF Vip, avendo ottenuto l’immunità, Barù ha potuto fare la nomination segreta: il nipote di Costantino Della Gherardesca ha votato Delia Duran, secondo lui la moglie di Alex Belli dovrebbe risolvere i suoi problemi di coppia fuori dalla casa. Barù, infatti, non ha mai nascosto a Delia di non condividere la sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo quanto successo con il marito Alex Belli e Soleil Sorge, ora sua coinquilina.

Barù e Jessica Selassié: sarà amore?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip si parla molto del rapporto tra Gherardo “Barù” Gaetani e Jessica Selassié. Nei giorni scorsi sopra la casa è passato anche un aereo con un messaggio ben preciso: “JESSICA E BARÙ, COSIMO SA #JERÙ”. La principessa è scoppiata a ridere, mente Barù ha detto: “Cosimo non sa proprio niente”. Mentre Giucas Casella è convinto che Gaetani sia interessato a Soleil Sorge, la maggior parte dei VIP continua a scherzare sul suo rapporto con Jessica. Manila Nazzaro ha detto: “Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata”. Jessica però ha difeso Barù, che ha sempre detto di non voler iniziare una storia d’amore davanti alle telecamere: “Non deve succedere qualcosa, si può anche passare solo il tempo insieme”. Il nobile, evidentemente in imbarazzo, ha risposto: “Ma lo passiamo il tempo insieme, sei sempre lì a tenermi compagnia”.

