Barù gela Jessica “Se ti vedo o non ti vedo dopo il GF Vip non cambia”/ È polemica!

Uno degli argomenti della semifinale del Grande Fratello Vip saranno gli sviluppi che il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè hanno vissuto in questi ultimi giorni. La storia che tanto ha appassionato il pubblico – al punto da portare alla nascita dei Jerù, sostenitori della coppia – sembra finita prima ancora di iniziare. Chi sperava che a frenare Barù fossero le telecamere e che dunque la coppia avrebbe avuto una chance dopo il GF Vip, rimarrà però deluso dalle ultime dichiarazioni fatte da lui nella Casa.

Barù ha infatti spento ogni speranza di una storia con Jessica dicendole che vederla fuori non è una sua priorità. “Io se vi vedo o non vi vedo, scusami se sono brutale, non mi cambia la vita. Per niente, sto bene. Avevo la mia vita prima e avrò la mia vita dopo”. ha ammesso schietto e crudo il gieffino.

Su questo aspetto Barù è stato altalenante. In passato, in più di un’occasione, ha fatto intendere a Jessica Selassiè che dopo il Grande Fratello Vip avrebbero potuto vedersi e “incontrarsi fisicamente”. È proprio in memoria di tali esternazioni che una parte del web ha attaccato l’uomo, accusandolo di illudere la Selassiè. C’è comunque da dire che, in un’altra occasione, aveva invece confermato di non voler alcuna storia con lei anche fuori dalla Casa di Canale 5: “Cosa c’è con Jessica? Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Però non… Secondo me vuole di più. È una donna seria. Fammi uscire di qui, fammi un po’ respirare. Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”, le parole di Barù in merito.

