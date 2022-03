Barù/ “Grande Fratello Vip una sfida, ma ho accettato anche per i soldi”

Ospite di Verissimo, Barù ha tracciato un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Una vera e propria sfida per il nipote di Costantino della Gherardesca: «Ero un po’ diffidente all’inizio, ero abituato alla natura e ai boschi, chiudermi in casa con altre persone è stato veramente difficile». Nonostante le difficoltà di ambientamento, l’ex gieffino s’è detto soddisfatto della sua prova: «Io sono riuscito a essere me stesso al 100%. Non so cosa sia uscito fuori, ma credo di esserci riuscito».

Tanti si sono chiesti il perchè di questa scelta, Barù nel salotto di Silvia Toffanin non ha usato troppi giri di parole: «Ho accettato questa sfida per i soldi, diciamo la verità. Mi hanno pagato. C’erano le vacanze di Natale, festa che odio, pensavo di restare due-tre settimane. Poi ci sono rimasto tre mesi. Ma poi era una sfida con me stesso, il GF Vip era la cosa più distante da me stesso».

Barù ospite a Verissimo sul rapporto con Jessica Selassiè

Barù ha rivelato che presto aprirà un ristorante a Milano dove si farà tutto alla brace, ma non chiude le porte al piccolo schermo: «Farò questo, farò anche quello che facevo prima. La tv mi interessa, come il mondo social. Ho scritto dei programmi, tutto su vino, cibo e viaggi. Mi piacerebbe molto parlare di queste cose». E chi inviterà alla grigliata tra i suoi ex compagni del GF Vip? «Il primo invitato sarbebe GIucas, che deve camminare sui carboni ardenti all’inaugurazione del mio locale. Poi direi Davide, Soleil, le principessine… Una decina di persone le inviterò». Barù ha poi parlato del suo rapporto con Jessica Selassiè: «Lei è fantastica. E’ una di quelle donne che fanno ridere, intelligenti, credo abbia dimostrato di essere una donna bella, pura e pulita. C’è un’amicizia. Di fisico non c’è stato nulla perché non si poteva e non volevo fare nulla. Ci sono stati dei piccoli bacini, ma niente di che, no. Se ero attratto? Lei è una bella donna. Ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto di videocamere e microfoni tutto il giorno. Mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei, ma non posso dire altro»

