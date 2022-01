Barù ha fumato una canna al GF VIP?/ Sophie e Miriana “confermano” lo scivolone, si apre il canna-gate?

Inizio di nuovo anno con polemica al Grande Fratello VIP. Al centro del polverone, nel caso specifico, ci finisce Barù, che deve fare i conti con pesanti accuse mosse in queste ultime ore da alcuni concorrenti. Il nuovo arrivato a Cinecittà, infatti, sarebbe stato accusato di aver fumato una canna in occasione della festa di Capodanno dentro la casa. Ad accendere i sospetti, ci ha pensato Sophie Codegoni che, in occasione di una chiacchierata con Alessandro Basciano, ha spiegato quello che avrebbe visto nella notte tra il 31 e l’1, quando Barù avrebbe appunto commesso uno “scivolone” clamoroso.

Sophie ne ha poi parlato anche con un’altra concorrente, Miriana Trevisan, che a sua volta avrebbe confermato la tesi di Sophie, come fatto in un secondo momento da Jessica. Il confronto ha accesso l’interesse del pubblico, ma anche e soprattutto degli autori, che hanno chiamato Sophie in confessionale, forse per un chiarimento.

Nel frattempo Jessica Selassié si era recata da Barù per chiedere spiegazioni, che oltre a non negare nulla aveva spiegato, in una precedente conversazione ironica con Jessica, i suoi primi approcci al fumo in giovane età. Il concorrente gieffino, molto probabilmente, si riferiva al semplice tabacco, ma visto e considerato il polverone che è esploso in queste ultime ore sui social e più in generale sul web, non è detto che il Grande Fratello non decida di approfondire la questione. La palla, ovviamente, passa al conduttore Alfonso Signorini. Nella puntata di domani sera, lunedì 3 gennaio, si prevedono degli scossoni per il nuovo entrato Barù. Staremo a vedere cosa succederà e se ci saranno dei provvedimenti.

