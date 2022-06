Basma, 18enne pakistana scomparsa/ Le amiche: “Scappa da un matrimonio combinato”

E’ un vero e proprio giallo la scomparsa da Padova di Basma Afzaal, 18enne originaria del Pakistan, ma residente in quel di Galliera Veneta. La procura padovana ha aperto un’inchiesta indagando sulla sua sparizione che potrebbe essere riconducibile ad un allontanamento volontario. Di Basma non si hanno notizie da una settimana, e secondo alcune ragazze a lei vicine la giovane sarebbe scappata da un matrimonio combinato: “Basma se n’è andata, non voleva sposarsi”, raccontano ai quotidiani locali alcune amiche, testimonianza poi rilasciata anche al comando dei carabinieri di Padova.

Pare inoltre che in questa vicenda vi sia anche un 18enne, che Basma avrebbe incontrato su internet e con cui la pakistana sarebbe fuggita in Francia: la giovane, studentessa di un istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso), potrebbe quindi essere già all’estero. In ogni caso non sembrerebbe trattarsi di un nuovo caso Saman, anche perchè la sua sparizione non sarebbe da ricondurre a terzi, ma alla stessa, scappata per fuggire ad un matrimonio forzato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della 18enne, come riferito dai colleghi di SkyTg24.it, che l’ultima volta è stata vista lo scorso 31 maggio presso il bar Roma di Castelfranco Veneto; inoltre la giovane aveva iniziato a “marinare” la scuola nei giorni precedenti la scomparsa, come se stesse già premeditando la sua sparizione.

BASMA, 18ENNE IN FUGA DA PADOVA: ECCO QUELLO CHE SAPPIAMO

A seguito della sparizione i famigliari della pakistana Basma Afzaal si sono recati presso la questura per presentare una regolare denuncia di scomparsa avvenuta presumibilmente nella notte del 31 maggio. Inoltre, il cugino della giovane 18enne, ricordiamo originaria del Pakistan, ha diffuso un appello via social, descrivendo l’abbigliamento della stessa al momento della sparizione.

Secondo quanto raccontato dai genitori agli inquirenti, il giorno della presunta fuga Basma avrebbe preso l’autobus per recarsi come sempre a scuola, per poi essere stata avvistata presso un bar vicino alla stazione dei pullman attorno alle ore 9:30 di mattina: dopo di che non si hanno più tracce di lei.

