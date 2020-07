Basovizza, in visita Mattarella e il presidente sloveno Pahor/ Omaggio a morti foibe

Trieste, visita storica a Basovizza: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente sloveno Borut Pahor insieme per deporre una corona presso la foiba dove vennero scaraventati 2 mila italiani da parte dei partigiani jugoslavi. I due presidenti si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina e, dopo la visita alle foibe, si sono recati al monumento dei caduti sloveni. Pahor è il primo presidente della Slovenia a compiere un gesto simile, segnala Repubblica. Il Messaggero mette in risalto che Mattarella e l’omologo sloveno saranno insieme al Narodni dom, che verrà restituito alla comunità slovena in Italia a 100 anni di distanza dall’incendio che lo distrusse. Infine, ultima tappa per il capo dello Stato è l’incontro con i rappresentanti delle associazioni degli esuli.

MATTARELLA E PAHOR INSIEME ALLE FOIBE DI BASOVIZZA

In un messaggio pubblicato su Il Piccolo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato: «La memoria ci aiuta a costruire, insieme, un futuro basato anzitutto sul rispetto delle persone, insieme possiamo fare di più e meglio, come dimostra la scelta di mettere in comune il futuro con il percorso di integrazione europea che ha assicurato pace e promosso prosperità senza eguali nella storia del nostro Continente». Il capo dello Stato ha poi messo in rilievo che «l’anima profonda di questa Europa sta proprio nel dialogo fra popoli, fra culture, fra esperienze diverse che, insieme, la fortificano e le consentono di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. In questo modo le aree di confine non sono più motivi di contrapposizione ma divengono cruciali; e si manifestano come le cerniere del tessuto connettivo dell’Unione Europea».



