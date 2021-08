Bassetti aggredito e minacciato di morte/ Il no-vax: “I vaccini fatteli tu, str**zo”

Matteo Bassetti è stato aggredito e minacciato di morte a Genova da un no-vax. Un uomo ha riconosciuto il noto virologo, che era appena rientrato dalle vacanze, e lo ha pedinato, rivolgendogli insulti e non solo. “I vaccini fatteli tu! Ti ammazzo!”, gridava. Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino è stato costretto ad allertare le forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto domenica sera. Il docente di Malattie Infettive, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, era appena atterrato a Genova, dove vive, di rientro da una breve vacanza in Sardegna con la famiglia. Dopo avere sistemato i bagagli a casa, è sceso per andare al tabacchi più vicino. Lì ha incontrato il no-vax, che ha iniziato a seguirlo, riprendendolo con il telefonino ed urlandogli frasi intimidatorie. Matteo Bassetti, da parte sua, ha continuato a camminare in una direzione opposta a quella della sua abitazione ed ha chiamato la Polizia. “Così mi aveva istruito la Digos: sono sotto sorveglianza e ho subito chiamato una loro pattuglia di cui ho il numero diretto, senza passare dal 112. In tre minuti sono arrivati”. Al suono della sirena il quarantaseienne è fuggito, ma gli agenti lo hanno raggiunto e trasportato in Questura. È stato denunciato.

Bassetti aggredito e minacciato di morte: non è la prima volta

Non è la prima volta, purtroppo, che Matteo Bassetti – così come altri colleghi, nonché esponenti del mondo dello spettacolo pro-vax – viene aggredito e minacciato di morte. “È la settantesima denuncia che presenta il mio avvocato”, ha ammesso nel corso dell’intervista al Corriere della Sera. Le intimidazioni sono iniziate a dicembre dello scorso anno, quando l’infettivologo del San Martino di Genova ha manifestato le sue posizioni in merito ai vaccini.

“All’inizio con insulti e minacce di morte a me e alla mia famiglia, soprattutto sulla mia pagina Facebook. Poi con lettere anonime indirizzate al mio ospedale, successivamente con telefonate, sempre anonime, alla segreteria dell’ospedale e a mia moglie. Negli ultimi giorni, via Telegram, hanno reso pubblico il numero del mio cellulare: continuo a ricevere messaggi di insulti e minacce”, ha raccontato. Il docente teme per lo più per la sua famiglia, che ha avuto paura nelle scorse ore. “Molte di queste persone sono veri e propri delinquenti, gestiti non si capisce bene da chi. La magistratura e lo Stato devono intervenire: sono fenomeni pericolosi”.

