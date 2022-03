Bassetti: “Aumento contagi covid solo un ‘rimbalzo’”/ “Ma pandemia non è finita”

Il professor Matteo Bassetti invita a mantenere la calma e a non allarmarsi, sia in merito al leggero rialzo dei contagi covid di questi giorni, sia per quanto riguarda le notizie sulle sottovarianti di Omicron. Intervistato oggi dai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato, parlando di Omicron 3: “è una sottovariante di Omicron che, in studi di sequenziamento, sì è visto che ha una piccolissima parte uguale a Omicron, attualmente in circolazione nel nostro Paese. Dal punto di vista formale la differenza tra Omicron 1, 2 o 3 interessa solo cacciatori di virus e chi studia il sequenziamento”.

Nessun allarmismo quindi, si tratta di fatto di sottovarianti del covid identiche alla Omicron, come del resto aveva già spiegato lo stesso medico pochi giorni fa: “Hanno effetti identici – spiega ancora il primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova – ovvero sono varianti gemelle. Ma a livello di aggressività e di risposta ai vaccini non c’è differenza. Io continuo a sottolineare che occorre evitare l’allarmismo o il terrorismo delle varianti, ogni nuova variante è accompagnata da un certo clamore e terrorismo mediatico che in qualche modo poi viene derubricato dalla realtà. I vaccini funzionano”.

BASSETTI: “LE PERSONE TORNINO A PENSARE CHE IL COVID SIA UN PROBLEMA”

Per quanto riguarda invece l’aumento dei casi di covid registrato negli ultimi giorni, una netta inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto nell’ultimo mese e mezzo, Bassetti aggiunge: “L’aumento dei contagi osservato nell’ultima settimana è un rimbalzo tipico della dinamica del virus soprattutto in questa fase che arriva dopo una amplissima circolazione nel mese passato”.

Secondo Bassetti ancora una volta risulta fondamentale la comunicazione: “Dobbiamo vigilare e far sì che le persone tornino a pensare che il Covid sia un problema – e che non è tutto finito, che ci sarà da fare un richiamo del vaccino anti-Covid ma non si alza l’attenzione con il terrorismo delle varianti. Io non ci sto – conclude – la situazione in ospedale è tranquilla e senza pressioni”.

