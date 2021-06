Bassetti: “Chi parla di lockdown fa terrorismo”/ “Variante Delta ad agosto prevarrà”

Matteo Bassetti si scaglia ancora una volta contro gli allarmisti, invitando alla cautela nell’uso delle parole. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova ha commentato sulle colonne di Libero i dati relativi alla variante Delta, che in Gran Bretagna hanno fatto aumentare nuovamente i contagi: “E’ vero che stanno aumentando i cas – le sue parole – ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la variante″. Quindi Bassetti aggiunge: ″chi parla di ‘lockdown’ fa terrorismo psicologico. Non si deve pronunciare quella parola: non ha senso. Non ne parlano nemmeno in Inghilterra dove la variante Delta è largamente predominante. Nel Regno Unito hanno semplicemente rinviato delle riaperture, fine, altro che zone rosse e assurdità varie che sento in questi giorni! E chi dice che in Inghilterra la situazione continua a peggiorare non sa leggere i numeri, o non vuole”.

Bassetti ricorda l’importante protezione fornita dai vaccini: “Pfizer e Moderna, ancor prima del richiamo, arrivano a coprirla fino al 90%. Astrazeneca al 75: c’è un lavoro scozzese pubblicato su Lancet, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose. Col richiamo c’è una riduzione del 95% di ricoveri e morti. Un rapporto inglese pubblicato qualche giorno fa ha confermato i dati: il richiamo con Astrazeneca innalza la copertura all′85% e con Pfizer e Moderna si arriva al 95. Rimane fuori un 5%, certo, ma è un rischio calcolato, è impossibile avere una copertura totale”.

BASSETTI: “CONTRO LA VARIANTE DELTA DOBBIAMO CONTINUARE A VACCINARE”

Lo stimato professore genovese ci tiene a precisare che i casi di variante Delta riguardano in particolare le persone non vaccinate: “In Italia, ad agosto, sarà la variante predominante, com’è successo con quella inglese tra febbraio e marzo. Sostituirà gli altri tipi di virus. È ragionevole pensare che quasi tutti i contagi verso la fine dell’estate saranno collegati alla Delta. Dobbiamo continuare con la vaccinazione, ché è l’unico modo che abbiamo per combattere il virus, e bisogna arrivare all′85%, non più al 70 che era la soglia indicata inizialmente per l’immunità di gregge”.

Infine tirata d’orecchie alle regioni sul sequenziamento: “In Italia sequenziamo appena l′1,5% dei tamponi positivi. Un conto è tracciare 10-15mila contagi al giorno, com’era prima, un altro quando sono meno di mille: significa che ogni Regione deve analizzare appena 40-50 tamponi, se non siamo capaci non abbiamo capito proprio niente. Con numeri così bassi devi essere in grado di sapere da dove arriva ogni singolo caso”.



