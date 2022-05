Bassetti “Vaiolo scimmie? 3 anni fa non ne avremmo parlato”/ “Differente dal covid”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera in collegamento di Quarta Repubblica per parlare dei casi di vaiolo delle scimmie, che continuano ad aumentare. Secondo il noto camice bianco bisognerà attenzionare la situazione ma senza alcun allarme: “Il problema è anche di opinione pubblica – esordisce Bassetti nel tal show di Nicola Porro – negli ultimi 40 anni abbiamo pensato che occupandoci di tumori, di malattie cardiovascolari e di malattie metaboliche risolvessimo la salute dei cittadini e abbiamo chiuso troppo presto il libro delle malattie infettive. Dico questo perchè questo fenomeno che certamente merita attenzione, fosse capitato tre anni fa probabilmente nessuno se ne sarebbe occupato come stiamo facendo, prime pagine dei giornali… cosa vuol dire questo? E’ un fenomeno a cui porre attenzione, abbiamo tanti casi in paesi diversi, nel passato avevamo tanti casi ma dalla stessa origini, qui è difficile metterne in relazione uno con l’altro”.

Poi Bassetti ha aggiunto: “Questo è un virus che colpisce gli animali, scimmie, primati, roditori e altro, passava già all’uomo in passato ma la caratteristica di oggi è che passa con contatto diretto da un uomo all’altro, quindi non solo c’è stato lo spill over, ovvero il passaggio di specie, ma una volta avvenuto il salto di specie si trasmette da un uomo all’altro e questo è motivo di preoccupazione. Quello che non deve preoccuparci è che al momento le forme sono molto lievi, non hanno neanche bisogno di una terapia, dopo 10 giorni la pallina del vaiolo va verso l’evoluzione crostosa e poi si guarisce. Diventa un problema se diventa endemico, ovvero, presente contemporaneamente in molte parti del mondo e rischia di diventare una delle tante malattie infettive che affronteremo”.

BASSETTI: “DUE GROSSI VANTAGGI COL VAIOLO DELLE SCIMMIE RISPETTO AL COVID”

Bassetti ha poi sottolineato anche due importanti differenze fra il vaiolo delle scimmie e il covid: “Rispetto al covid abbiamo un grande vantaggio: il virus è già conosciuto, è stato isolato per la prima volta del 1958, e poi abbiamo già vaccini attivi, se no avremo modo di vaccinare chi ha bisogno. Non è da pensare ad una vaccinazione di massa domani, magari gli operatori sanitari non vaccinati o delle categorie rischio. Parte dei contagi sembra provenire da rapporti sessuali quindi potrebbe essere importante vaccinare chi ha rapporti promiscui”.

“E’ importante non allarmare però – conclude Bassetti – essere giustamente preoccupati, ma noi dobbiamo essere preoccupati, non i cittadini, per far si che i casi non crescano e limitare i contagi. Si deve rimanere in isolamento un po’ più a lungo rispetto al covid in quanto ha un tempo di incubazione un po’ più a lungo”.











