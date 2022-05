Bassetti “Vaiolo scimmie? Vaccini contatti stretti”/ A Genova manifesti contro di lui

Matteo Bassetti alza la voce in merito al vaiolo delle scimmie, e nelle scorse ore ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, alla luce dell’aumento dei contagi soprattutto in Gran Bretagna. Il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha scritto: “Ora non si può più scherzare o continuare a minimizzare ne’ sottovalutare il fenomeno del vaiolo delle scimmie. In Uk la situazione sta prendendo una brutta piega. Ecco a questo proposito le raccomandazioni Uk per arginare e limitare la diffusione del virus”. Secondo Bassetti non sono da escludere vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie in determinate situazioni: “Pochi messaggi ma molto chiari: isolamento domiciliare o, se necessario, ospedaliero dei casi certi e sospetti, solo per i contatti stretti dei casi autoisolamento, quarantena fiduciaria per 21 giorni e evitare contatti con bambini, fragili e donne in gravidanza, vaccinazioni per i contatti stretti in alcune situazioni. Gli inglesi sono sempre avanti nella gestione delle malattie infettive e dell’igiene pubblica. Ora tocca a noi e a tutti gli altri paesi seguirli, evitando gli errori gravi già commessi nel recente passato”.

I contagi sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi giorni, di conseguenza bisogna monitorare con estrema attenzione la situazione: “Si è giunti a circa 400 casi a trasmissione interumana di vaiolo delle scimmie in circa 25 paesi. In tutti i casi si è trattato di una infezione che si è limitata senza bisogno di alcuna terapia e nessuno è morto. Quindi massima attenzione al fenomeno, ma nessun allarmismo. E’ e sarà solamente l’ennesima infezione con nuove modalità di diffusione e evoluzione. Nessuna sorpresa per chi conosce l’argomento e fa questo mestiere da tempo…”.

BASSETTI E IL MANIFESTO APPARSO A GENOVA CON LA CROCE NERA

Dichiarazioni senza dubbio condivisibili quelle del prof Bassetti, ma non da tutti. Da quando è scoppiata la pandemia il noto prof genovese è stato spesso e volentieri vittima di insulti e minacce, rendendo necessario l’intervento della scorta, e nonostante le numerose denunce presentate dal camice bianco, la situazione non sembra essersi calmata, anzi.

E’ di queste ore la notizia pubblicata da Primo Canale, di alcuni manifesti apparsi a Genova con la faccia di Bassetti e del governatore Toti, con tanto di croce nera e la scritta “Giù le mani dai bambini”, con riferimento all’invito ai genitori di vaccinare i propri figli contro il covid. Più sotto si legge: “Attenzione. Due promoter di prodotti scadenti. Toti e Bassetti dovete pagare di tasca vostra i danni alle vittime della vostra truffa”. E ancora: “Noi siamo positivi… alla vita! No al marchio verde della bestia”. Già aperta un’indagine.

