Bassetti vs Klaus Davi: “Lei è ignorante!”/ “Con lei non parlo, non capisce niente”

Duro scontro in diretta televisiva ieri sera a Rete 4, in occasione del programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca. In conclusione di serata si è parlato del covid, e della nuova ondata che ha coinvolto l’Italia in queste ultime due settimane, e si sono palesate due vedute completamente differenti fra il professor Matteo Bassetti, noto primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e Klaus Davi, famoso mass mediologo e opinionista di varie trasmissioni tv.

“Il professor Giarratano (numero due di SIIARTI ndr) ha detto – le parole del medico genovese – che il 75% delle persone che va in terapia intensiva in Italia, non è un dato suo visto che è il presidente della società, sono persone che non hanno il covid. Nei reparti di area medica l’80 per cento non ha il covid ma ha un tampone positivo ed ha un problema diverso. Questi sono i dati che vengono dall’ospedale e da chi fa il medico – ha proseguito Bassetti – dopo di che se vogliamo dire che negli ospedali va tutto male, che la gente muore come prima, che i vaccini non funzionano, che dobbiamo rimetterci le mascherine e che dobbiamo richiudere tutti possiamo anche dirlo, ma diventa una narrazione a cui nessuno crede”.

BASSETTI VS KLAUS DAVI, IL MASSMEDIOLOGO: “AGGRESSIVO E SNOB”

Ma Klaus Davi non ci sta: “Lo dicono gli organi gli europei, lo dice l’istituto superiore di sanità, dice che ci aspetta un autunno…”. Ma Bassetti l’ha interrotto: “Io non so quali sono gli organi europei, guardi io con lei non ho proprio voglia di parlare”. E Klaus Davi replica: “Perchè è così snob?”, ma Bassetti non ci sta: “Io non sono snob è che lei non capisce niente”.

Di nuovo Klaus Davi: “E’ aggressivo”, e Bassetti risponde: “No, è diverso lei non capisce nulla di quello di cui parla”, ma il massmediologo ribatte: “Sto citando fonti ufficiali”, quindi Bassetti esplode: “Per lei il covid è come per me il giornalismo, è ignorante in medicina, non capisce nulla, nel senso che ignora e non sa niente di quello di cui parla”. A quel punto è intervenuto il conduttore Giuseppe Brindisi che ha spiegato: “Lui usa il termine ignorante nell’accezione più corretta”.

